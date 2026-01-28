Caso Axe Ceremonia: defensa denuncia amparos ‘anticipados’ de Ocesa y Lobo y pide claridad

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 28 enero 2026
    Caso Axe Ceremonia: defensa denuncia amparos ‘anticipados’ de Ocesa y Lobo y pide claridad
    El proceso continúa en tribunales y ante la fiscalía capitalina, mientras las familias mantienen la exigencia de que se determinen responsabilidades. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


homicidios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Ocesa

La familia de una de las víctimas sostuvo que dos empresas promovieron amparos antes de que se emitiera el acuerdo que las reconoció como imputadas

CDMX.- La representación legal de la familia de Berenice Giles, uno de los dos fotógrafos fallecidos durante el festival Axe Ceremonia, aseguró que Ocesa y Seguridad Privada Lobo promovieron amparos para frenar el acuerdo ministerial con el que se les otorgó la calidad de imputadas en la investigación por la muerte de los reporteros gráficos.

En una conferencia realizada la mañana de este miércoles a las afueras de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, en la colonia San Ángel, el abogado Fabián Victoria señaló que ambas empresas “se adelantaron” a impugnar un acuerdo que, afirmó, todavía no existía cuando presentaron sus recursos.

TE PUEDE INTERESAR: Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima

“Ocesa y Lobo vinieron a presentar, cada quien de ellas, un amparo directo en contra del acuerdo que determinaba darles la calidad de imputados... esos dos amparos... los presentaron el día 12 de enero”, dijo, al añadir que el acuerdo que les cambió la calidad a imputadas aparece fechado el 14 de enero; en su exposición, la fecha fue mencionada como “14 de enero de 2025 (sic)”, mientras que otros reportes ubican ese acuerdo en enero de 2026, en el contexto de la investigación por hechos ocurridos en 2025.

Como antecedente inmediato, la familia Giles informó previamente que Ocesa y Seguridad Privada Lobo quedaron en calidad de imputadas por el delito de homicidio por la muerte de los fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, y que la notificación fue realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR

El caso se originó tras el fallecimiento de ambos fotoperiodistas durante el festival Axe Ceremonia realizado en el Parque Bicentenario, un hecho que detonó protestas y exigencias públicas de esclarecimiento y responsabilidades.

En reacciones, la defensa de la familia Giles también cuestionó la participación del asesor jurídico de la otra familia en el proceso, al señalar un posible conflicto por su relación académica con personal de la fiscalía, y sostuvo que ello pondría en duda la imparcialidad con la que debe conducirse la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a médico en Morelia tras denuncia de agresión sexual en consultorio de farmacia

En el plano legal e institucional, la discusión se centra en el efecto de los amparos promovidos contra el acuerdo de cambio de calidad procesal, así como en los actos ministeriales que derivaron en el reconocimiento de Ocesa y Lobo como imputadas; además, en el expediente han existido señalamientos públicos sobre demoras y alcances de las diligencias.

El proceso continúa en tribunales y ante la fiscalía capitalina, mientras las familias mantienen la exigencia de que se determinen responsabilidades por la muerte de los dos fotógrafos y se garantice que las decisiones judiciales y ministeriales se emitan sin dilaciones ni dudas sobre la imparcialidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


homicidios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Ocesa

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026.

Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026