Entrevista/Requiere ‘fracking’ reforma energética

La opción de explotar gas natural mediante el “fracking” puede ser viable solo si empresas nacionales se asocian con firmas internacionales que cuenten con la mejor tecnología, afirmó el ingeniero José Luis Luege, ex titular de la Profepa y de la Secretaría de Medio Ambiente.

En opinión de Luege, Petróleos Mexicanos no tiene capacidad alguna para acometer esa empresa, por lo que debería pensarse en impulsar una reforma al artículo 27 constitucional.

‘México si puede explotar gas natural por Fracking en las cuencas del norte ricas en este hidrocarburo, pero si y solo si empresas mexicanas se asocian a empresas internacionales que cuenten con la mejor tecnología’, explicó.

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‘Para poder hacerlo -planteó en un análisis- se requieren reformas constitucionales, legales y al marco regulatorio, para garantizar la seguridad jurídica y la operación de empresas que requieren realizar inversiones muy fuertes’

En su opinión, si se quieren autorizar “concesiones”, debe haber una reforma al Artículo 27 de la Constitución, ‘que establece que los hidrocarburos son propiedad de la Nación.’

‘A nivel legal, se deben revisar nuevamente las “rondas petroleras”, los proyectos ‘no convencionales’. Ajustes y reformas a la Ley de Hidrocarburos, a la Ley de Aguas Nacionales, a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente y considero que debería volver a establecerse la Comisión Reguladora de Energía.

‘Un camino tortuoso, pero que debe hacerse, aprovechando una revisión a fondo de la política energética y desde luego con cambios estructurales a Pemex y a la CFE’.

Luego explicó que “el ‘fracking’ es un proceso usado ampliamente en el mundo. La preocupación radica en el daño ambiental, el uso de grandes cantidades de agua y el empleo de químicos que pueden afectar a los acuíferos involucrados. La técnica ha avanzado y mejorado sustancialmente.

‘En realidad -apuntó- no hay mucho que analizar. La explotación de gas natural en el norte del País, en las cuencas de Burgos y Sabinas, es factible desde el punto de vista ambiental, técnico y económico. El problema está en quién será el responsable de hacerlo.

‘Pemex definitivamente no está en condiciones de hacerlo: no cuenta con la tecnología, no ha investigado, no ha invertido en estudios y no ha preparado personal técnico especializado. En parte por la prohibición legal de hacerlo (gracias a las ocurrencias de AMLO), pero principalmente por el estado desastroso en que se encuentra la empresa. Quiebra técnica, la empresa petrolera más endeudada del mundo, infraestructura obsoleta, sin inversión en nuevas tecnologías, sin el mantenimiento adecuado, con personal técnico desmotivado y olvidado.

Si Pemex entrara a explotar gas natural por ‘fracking’ en las cuencas de Burgos y Sabinas, como lo anunció la presidenta -señaló-, ‘el costo por pie sería 10 veces más caro que el que importamos de Texas’.

‘Pero a situación de Pemex es insostenible, requiere cirugía mayor, cambios estructurales de fondo y una reforma radical en su operación, personal técnico y sindicato’.

Luego recordó que la cuenca de Burgos-Sabinas corresponde a la misma cuenca geológica que están explotando en Texas.

‘De hecho -observó-, Burgos y Sabinas son continuación directa de Eagle Ford y Permina Basin en Texas.

‘Eagle Ford tiene empresas productoras de gas mediante Fracking en los condados de: Webb, Dimmit, La Sale, Maverick, McMulen, Zavala y Alascosa. Permian Basin, cuenta con pozos en los condados de: Reeves, Loving, Andrews, Word y Crocket.

‘Muchos de los pozos profundos de estas empresas están, a un paso de la frontera con México de forma tal, que la explotación del gas natural en Texas, es como si lo estuviéramos haciendo en nuestro propio territorio. Quiere decir que las empresas texanas ubicadas cerca de a frontera con México, podrían estar extrayendo gas del territorio mexicano, porque la perforación horizontal podría estar dirigida hacia el sur de la cuenca.

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‘Esto es simplemente una hipótesis. Pero si así fuere, yo no lo pelearía nunca porque el gas que importamos de Texas es mucho más barato que lo que costaría explotarlo a Pemex’.

ASÍ LO DIJO

José Luis Luege, ex titular de Profepa: ‘(Se requieren) ajustes y reformas a la Ley de Hidrocarburos, a la Ley de Aguas Nacionales, a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente y considero que debería volver a establecerse la Comisión Reguladora de Energía’.