Envía Sheinbaum iniciativa de Ley contra feminicidio al Senado

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    Envía Sheinbaum iniciativa de Ley contra feminicidio al Senado
    La propuesta busca homologar protocolos de investigación y sanciones por feminicidio en los 32 estados. CUARTOSCURO

El proyecto presidencial será analizado por los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género

El Senado de la República recibió este miércoles la iniciativa presidencial de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

En redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que de inmediato será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aqui-comenzo-el-brote-de-cyclospora-una-region-de-mexico-espera-la-respuesta-CH22344006

Destacó que la iniciativa propone homologar los protocolos de investigación y las sanciones por feminicidio en las 32 entidades federativas; imponer sanciones severas, incluso en el grado de tentativa; incluir 19 agravantes.

También establecer los derechos de las víctimas directas e indirectas; investigar como posible feminicidio y con perspectiva de género cualquier muerte violenta de una mujer, y señalar además sanciones como la pérdida del derecho sucesorio o la patria potestad.

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