Envía Sheinbaum iniciativa de Ley contra feminicidio al Senado

El Senado de la República recibió este miércoles la iniciativa presidencial de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

En redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que de inmediato será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género.