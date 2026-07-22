¿Aquí comenzó el brote de ‘Cyclospora’? Una región de México espera la respuesta
Taylor Farms ha retirado del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg proveniente de Guanajuato, mientras supermercados y minoristas sacan sus productos de los estantes
GUANAJUATO- Cuando Carmen Ramírez se enteró que un parásito estaba convirtiendo las tripas de los estadounidenses en bombas de tiempo rugientes —y de que el origen del brote apuntaba a Guanajuato, su estado natal en el centro de México—, no pudo evitar soltar una risita.
“Se me hizo muy gracioso”, dijo Ramírez, de 31 años, mientras ayudaba a su padre a atender el mostrador de la tienda de abarrotes de su familia en Doctor Mora, un tranquilo pueblo agrícola de unos 30 mil habitantes.
“Ya nos hicimos más conocidos por la diarrea en Estados Unidos”, dijo.
Pero se preocupó cuando vio que las autoridades sanitarias en Estados Unidos afirmaban haber rastreado los casos a lechuga contaminada procesada en su pueblo natal. Específicamente, a un empaque propiedad de Taylor Farms, un productor de vegetales y paquetes de ensaladas muy conocido en la zona. La empresa con sede en California es es clave en la economía local por ser el empleador más importante de la región, en especial para jóvenes y madres solteras.
Incluso la sola sugerencia de que la Cyclospora —el parásito detrás del brote que ha acaparado las noticias y ha inspirado memes y canciones— pudiera estar vinculada a Taylor Farms podría poner en riesgo el sustento de trabajadores, cultivadores de lechuga, comerciantes y sus familias.
“Sí nos puede afectar un tanto”, dijo Ramírez.
El domingo, Taylor Farms anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) se había disculpado después de que una prueba de Cyclospora resultara ser un falso positivo. La FDA negó haber pedido disculpas y dijo que el falso positivo no cambiaba los “abrumadores datos epidemiológicos” en los que se basaba su investigación en Taylor Farms.
“La investigación de rastreo de la FDA y los datos del brote siguen convergiendo en la lechuga iceberg picada de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México”, dijo la agencia.
Taylor Farms ha retirado del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg proveniente de Guanajuato, mientras supermercados y minoristas sacan sus productos de los estantes.
Aunque las autoridades de salud en Estados Unidos han reportado más de 11.000 casos confirmados y sospechosos de la enfermedad, los funcionarios sanitarios mexicanos descartaron el martes un brote en el país, indicando que solo se han detectado tres casos.
La infección causada por el parásito se caracteriza por cólicos violentos, náuseas implacables y, en muchos casos, episodios repentinos y abruptos de diarrea.
“Difícilmente llegas al escusado”, dijo Alejandro Macías, epidemiólogo y médico de la Universidad de Guanajuato.
Macías estuvo de acuerdo en que no se han detectado suficientes casos en México para declarar un brote, pero señaló que la ciclosporiasis no es una infección que las autoridades sanitarias del país monitoreen de manera regular. No se han documentado muertes en ninguno de los dos países.
Varios residentes de Guanajuato —la capital indiscutible de la lechuga en México, que exporta gran parte de su cosecha a Estados Unidos— insistieron en que no se habían enfermado. Los estómagos mexicanos, dijeron entre bromas, simplemente son más resistentes que los estadounidenses.
“Yo voy a seguir comiendo lechuga”, dijo Germán Buenrostro, de 20 años, estudiante en San José Iturbide, una ciudad de unos 90.000 habitantes cerca de la planta de Taylor Farms. “Ya si me da diarrea explosiva, pues aprovecho y bajo de peso. Me ahorro el gimnasio”.
Algunos se mostraron escépticos ante los hallazgos anunciados por los funcionarios estadounidenses.
“Siempre nada más nos van a echar la culpa aquí a los mexicanos”, dijo Renato Ferro Mendoza, de 44 años, mientras apilaba cabezas de lechuga en su puesto de mercado. “Ya de los gringos no se cree nada”, añadió, refiriéndose a los estadounidenses.
Esta no es la primera vez que la empresa o su planta procesadora en Guanajuato, que se abastece de muchos ranchos de la región, han estado en la mira de las investigaciones de la FDA.
Tras un brote de Cyclospora en 2013 que enfermó a más de 600 personas en Estados Unidos, las autoridades identificaron al culpable: una mezcla de ensalada empacada en la planta de Taylor Farms en el centro de México. Sin embargo, la investigación no logró precisar el lugar exacto, la fuente de agua o la persona que permitió que el parásito ingresara a la cadena de suministro. Taylor Farms reanudó sus operaciones en sus instalaciones mexicanas poco después.
Los casos actuales de Cyclospora en Estados Unidos han desatado el temor a cambios en la política comercial que podrían repercutir seriamente en la economía local en México.
“Este tipo de temas sí pueden afectar nuestro municipio, pueden afectar la calidad de vida o el poco comercio que hay o la poca fuente de ingreso que tenemos”, dijo el presidente municipal de Doctor Mora, Edgar Javier Reséndiz Jacobo, en una entrevista. “Imagínate tanta producción que tenían ahora parada y los productores sin saber qué hacer con ese producto. ¿Y la gente que trabajaba en esas líneas? ¿Ahora qué está haciendo? Esa es la preocupación de las personas”.
El brote llega en un momento delicado para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México.
Ambos países continuarán las conversaciones esta semana para revisar su acuerdo comercial trilateral con Canadá, país al que el lunes Estados Unidos le impuso severos aranceles a muchas de sus exportaciones. México también está lidiando con su propia serie de aranceles y gravámenes impuestos por el gobierno de Donald Trump, incluido un arancel del 17 por ciento sobre la mayoría de sus tomates.
“Se va a poner feo”, dijo Héctor Enrique López Espitia, agrónomo en Guanajuato, sobre la investigación a Taylor Farms y la lechuga de México. “Con esto, ¿qué va a decir Trump? O sea, van a sacar un montón de nuevas normas para blindar o proteger el mercado de Estados Unidos” y, en consecuencia, añadió, afectar al “mercado de México”.
El martes, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, dijo en una conferencia de prensa que las autoridades sanitarias habían recolectado varias muestras en ranchos en Guanajuato y las estaban analizando en busca de Cyclospora.
“Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene”, dijo a los periodistas. “Sin embargo, estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera”.
Una vocera de Taylor Farms, Mindi Mayhew, no respondió a preguntas específicas. Periodistas de The New York Times acudieron a las instalaciones de la empresa en Doctor Mora —un enorme complejo cercado y rodeado por amplios campos de hortalizas y algunos viveros—, pero se les negó el acceso y se les dijo que se comunicaran con Mayhew.
El lunes, en la entrada, la bitácora de visitas mostraba que inspectores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la agencia federal reguladora de salud de México, se encontraban recorriendo las instalaciones.
En un mercado cercano en San José Iturbide, Silvia Soto desinfectaba lechuga picada antes de preparar tortas para una fila de clientes hambrientos que esperaban almorzar.
“Se supone que pasa por pruebas el producto antes de exportación. Entonces si es un error o lo que haya sido, es una investigación que se le deja a los que saben”, dijo Soto, de 29 años, cuando se le preguntó sobre el brote de Cyclospora. “Pero pues, híjole, sí nos afectaría porque va a haber gente que va a desconfiar de la comida por el ruido que está haciendo la noticia”. c. 2026 The New York Times Company.
Por Emiliano Rodríguez Mega y Fred Ramos, The New York Times.