¿Aquí comenzó el brote de ‘Cyclospora’? Una región de México espera la respuesta

GUANAJUATO- Cuando Carmen Ramírez se enteró que un parásito estaba convirtiendo las tripas de los estadounidenses en bombas de tiempo rugientes —y de que el origen del brote apuntaba a Guanajuato, su estado natal en el centro de México—, no pudo evitar soltar una risita. “Se me hizo muy gracioso”, dijo Ramírez, de 31 años, mientras ayudaba a su padre a atender el mostrador de la tienda de abarrotes de su familia en Doctor Mora, un tranquilo pueblo agrícola de unos 30 mil habitantes.

“Ya nos hicimos más conocidos por la diarrea en Estados Unidos”, dijo. Pero se preocupó cuando vio que las autoridades sanitarias en Estados Unidos afirmaban haber rastreado los casos a lechuga contaminada procesada en su pueblo natal. Específicamente, a un empaque propiedad de Taylor Farms, un productor de vegetales y paquetes de ensaladas muy conocido en la zona. La empresa con sede en California es es clave en la economía local por ser el empleador más importante de la región, en especial para jóvenes y madres solteras. Incluso la sola sugerencia de que la Cyclospora —el parásito detrás del brote que ha acaparado las noticias y ha inspirado memes y canciones— pudiera estar vinculada a Taylor Farms podría poner en riesgo el sustento de trabajadores, cultivadores de lechuga, comerciantes y sus familias. “Sí nos puede afectar un tanto”, dijo Ramírez. El domingo, Taylor Farms anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) se había disculpado después de que una prueba de Cyclospora resultara ser un falso positivo. La FDA negó haber pedido disculpas y dijo que el falso positivo no cambiaba los “abrumadores datos epidemiológicos” en los que se basaba su investigación en Taylor Farms. “La investigación de rastreo de la FDA y los datos del brote siguen convergiendo en la lechuga iceberg picada de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México”, dijo la agencia.

Taylor Farms ha retirado del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg proveniente de Guanajuato, mientras supermercados y minoristas sacan sus productos de los estantes. Aunque las autoridades de salud en Estados Unidos han reportado más de 11.000 casos confirmados y sospechosos de la enfermedad, los funcionarios sanitarios mexicanos descartaron el martes un brote en el país, indicando que solo se han detectado tres casos. La infección causada por el parásito se caracteriza por cólicos violentos, náuseas implacables y, en muchos casos, episodios repentinos y abruptos de diarrea. “Difícilmente llegas al escusado”, dijo Alejandro Macías, epidemiólogo y médico de la Universidad de Guanajuato. Macías estuvo de acuerdo en que no se han detectado suficientes casos en México para declarar un brote, pero señaló que la ciclosporiasis no es una infección que las autoridades sanitarias del país monitoreen de manera regular. No se han documentado muertes en ninguno de los dos países. Varios residentes de Guanajuato —la capital indiscutible de la lechuga en México, que exporta gran parte de su cosecha a Estados Unidos— insistieron en que no se habían enfermado. Los estómagos mexicanos, dijeron entre bromas, simplemente son más resistentes que los estadounidenses.

“Yo voy a seguir comiendo lechuga”, dijo Germán Buenrostro, de 20 años, estudiante en San José Iturbide, una ciudad de unos 90.000 habitantes cerca de la planta de Taylor Farms. “Ya si me da diarrea explosiva, pues aprovecho y bajo de peso. Me ahorro el gimnasio”. Algunos se mostraron escépticos ante los hallazgos anunciados por los funcionarios estadounidenses. “Siempre nada más nos van a echar la culpa aquí a los mexicanos”, dijo Renato Ferro Mendoza, de 44 años, mientras apilaba cabezas de lechuga en su puesto de mercado. “Ya de los gringos no se cree nada”, añadió, refiriéndose a los estadounidenses. Esta no es la primera vez que la empresa o su planta procesadora en Guanajuato, que se abastece de muchos ranchos de la región, han estado en la mira de las investigaciones de la FDA.