Enviarán alerta sísmica a 80 millones de celulares en simulacro nacional

México
/ 7 agosto 2025
    Enviarán alerta sísmica a 80 millones de celulares en simulacro nacional
    La coordinadora nacional de Protección Civil dijo que el simulacro nacional será el próximo 19 de septiembre. FOTO: CUARTOSCURO

En el marco del 40 aniversario del terremoto de 1985, alerta llegará a más dispositivos móviles

El 19 de septiembre se llevará a cabo un simulacro nacional que, en esta ocasión, contempla enviar a 80 millones de dispositivos móviles un mensaje de alerta para avisar de posibles emergencias en el País, entre ellas los terremotos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que el simulacro será a las 12:00 horas del centro de México, el segundo que se hará a nivel nacional, y llegará a más dispositivos móviles y además activará 14 mil 491 altavoces en varios estados.

“Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro”, señala el mensaje que irá acompañado de un fuerte sonido que recibirán los teléfonos celulares de forma gratuita y sin necesidad de estar conectado a internet o tener saldo.

Se detalló que el simulacro imitará un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que hipotéticamente afectaría a los estados de Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Se explora la posibilidad de que se puedan seguir emitiendo avisos de forma focalizada para alguna localidad, municipio, región, estado, o bien a nivel nacional, ante huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales y otros eventos.

“El alertamiento por telefonía celular no viene a sustituir medios tradicionales de avisos como altavoces, redes sociales, la radio o la televisión, sino que viene a complementar y a reforzar nuestras capacidades de información y difusión sobre alguna amenaza”, señaló Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.

La funcionaria dijo que se trata de “un avance sin precedente que coloca a México a nivel de países como Japón, Estados Unidos, Canadá, Chile y Corea del Sur, donde el uso de esta herramienta ya es fundamental para salvar vidas, porque permite avisar a la población de manera oportuna sobre una contingencia inminente”.

El simulacro se da en el marco del 40 aniversario del terremoto de 1985, ocurrido en la Ciudad de México, que dejó miles de fallecidos y cientos de edificios dañados o destruidos.

