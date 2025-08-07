Ante lujos, piden a Sergio Gutiérrez y Diana Barreras transparentar sus ingresos reales

El PAN exigió que los diputados Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina Barreras, informen sus verdaderos ingresos, luego de que ambos fueran exhibidos luciendo costosas prendas, calzado y accesorios.

La diputada panista María Elena Pérez-Jaén cuestionó que, incluso sumando las percepciones de ambos, sea suficiente para adquirir los artículos que se han hecho públicos.

“Este par de diputados, que son pareja, están mintiendo, no tienen manera de justificar, porque los diputados estamos impedidos para tener otro tipo de actividades, incluso las académicas no pueden ser remuneradas. Ellos dos tendrían que demostrar todos estos artículos que han exhibido”, dijo.

La legisladora panista afirma que en la pasada Legislatura, el ingreso mensual de los diputados ascendía a 75 mil 609.27 pesos, mientras que para la actual subió a 79 mil pesos.

“Ellos lo que tendrían que hacer es demostrar, porque si son regalos es terrible, porque también estamos impedidos para recibir regalos”, agregó.

Pérez-Jaén aseguró que los diputados federales están impedidos de recibir ingresos adicionales a su dieta, por lo que pidió que informe a cuánto ascienden sus ingresos reales.

“Emplazo a los dos a que de cara a la sociedad, muestren sus verdaderos ingresos”, insistió.

Por su parte, el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, cuestionó que los legisladores de la 4T se llenen la boca de austeridad, pero en realidad vivan en la opulencia. Dijo que, con sus dietas, no alcanza para el estilo de vida que muestran.

“Se llenan la boca de austeridad, pero viven en la opulencia. Además, su sueldo de diputados dista mucho de alcanzar para ese estilo de vida. Ocultan sus lujos en sus declaraciones patrimoniales, pero los presumen en sus redes. Fantoches. Y para linchar ciudadanos, les sobra valor”, posteó en sus redes sociales.