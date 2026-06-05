Ernestina Godoy se reúne con colectivos y familiares de personas desaparecidas en Zacatecas

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    Ernestina Godoy se reúne con colectivos y familiares de personas desaparecidas en Zacatecas
    Ernestina Godoy encabezó mesas de diálogo en Zacatecas con colectivos y familias de desaparecidos para abordar avances, retos y coordinación institucional. FGR

Ernestina Godoy dialogó con colectivos y familiares de desaparecidos en Zacatecas para exponer avances y retos de la búsqueda en México

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, participó este jueves en las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de la Región Occidente, realizadas en Zacatecas, donde sostuvo encuentros con familiares de personas desaparecidas y representantes de colectivos para exponer avances, estrategias y retos relacionados con la búsqueda de personas en el país.

De acuerdo con un comunicado difundido por la FGR, la reunión contó con la participación de aproximadamente 320 integrantes de colectivos de búsqueda, familiares de víctimas y madres buscadoras provenientes de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

En el encuentro también estuvieron presentes el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

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BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS ES UNA PRIORIDAD PARA LA FGR: ERNESTINA GODOY

Durante su intervención, Godoy Ramos señaló que la búsqueda de personas constituye una prioridad para la Fiscalía General de la República y destacó la necesidad de abordar esta problemática de manera integral y coordinada entre los distintos niveles de gobierno, manteniendo en todo momento la comunicación con las víctimas y sus familias.

La fiscal explicó que uno de los propósitos de las mesas de diálogo fue compartir los alcances de la Estrategia Nacional de Búsqueda, en la que participan autoridades federales, gobiernos estatales y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Según expuso, dicho protocolo fue construido con la colaboración de numerosas familias que han participado activamente en los procesos de búsqueda y localización.

ERNESTINA GODOY RECONOCE PAPEL DE LOS COLECTIVOS Y MADRES BUSCADORAS

Durante el encuentro, la titular de la FGR expresó un reconocimiento a las personas buscadoras y manifestó su admiración por quienes participan en estas labores.

En particular, destacó el trabajo de las madres buscadoras y de los colectivos que, además de enfrentar la desaparición de sus familiares, han presentado propuestas para fortalecer las acciones institucionales relacionadas con la búsqueda de personas.

Godoy Ramos afirmó que la Fiscalía General de la República mantiene disposición para continuar trabajando con las familias y avanzar en las tareas de localización y acceso a la justicia.

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ESTRATEGIA NACIONAL INVOLUCRA A AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES

La fiscal señaló que uno de los elementos centrales de la estrategia nacional es la participación coordinada de las distintas instituciones involucradas en la atención del fenómeno de desaparición de personas.

Indicó que las dependencias participantes presentan acciones específicas y metas relacionadas con diversos rubros, entre ellos la prevención, la búsqueda, la atención a familiares y el fortalecimiento de las capacidades forenses.

Asimismo, recordó que durante el último año se impulsaron acciones para fortalecer el marco jurídico relacionado con la búsqueda de personas y se han realizado procesos de capacitación dirigidos a especialistas que participan en estas labores.

BUSCADORAS PLANTEAN INQUIETUDES SOBRE RECURSOS Y RESULTADOS

Durante las mesas de diálogo, familiares y representantes de colectivos formularon preguntas relacionadas con las capacidades institucionales para atender los casos de desaparición.

En respuesta, Godoy Ramos señaló que además de los esfuerzos institucionales es necesario fortalecer a las fiscalías mediante recursos presupuestales suficientes, herramientas tecnológicas y capacidades de investigación.

Añadió que el objetivo central de las instituciones involucradas debe ser la localización de las personas desaparecidas.

La fiscal sostuvo que las autoridades tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones y rendir cuentas sobre los resultados obtenidos.

“Ninguna institución puede sola, tenemos que seguir avanzando y que podamos ser juzgados si no estamos cumpliendo”, expresó durante el encuentro, de acuerdo con la información difundida por la FGR.

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AUTORIDADES FEDERALES ESPECIALIZADAS FORMARON PARTE DEL ENCUENTRO

Las Mesas de Diálogo también contaron con la participación de diversas autoridades vinculadas a las tareas de búsqueda, atención a víctimas e investigación.

Entre ellas estuvieron la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo; la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Mariana Díaz Figueroa; el titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, Israel Agüero Alegría, y la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada.

Asimismo, acudieron fiscales generales de los estados que integran la región occidente del país, quienes participaron en las actividades de diálogo con familiares y colectivos de búsqueda.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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