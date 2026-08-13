Caso Epstein: Ebba Karlsson, una exmodelo denuncia al Estado francés por denegación de justicia

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    Caso Epstein: Ebba Karlsson, una exmodelo denuncia al Estado francés por denegación de justicia
    Un documento incluido en la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia que muestra un diagrama elaborado por el FBI que intenta trazar la red de víctimas de Epstein. AP/Jon Elswick

La abogada de Karlsson, Colomba Grossi, sostiene que la demanda contra el Estado pretende también “presionar” para que las investigaciones avancen en un plazo razonable

PARÍS- La exmodelo sueca Ebba Karlsson ha decidido demandar al Estado francés por “denegación de justicia” tras la muerte de Daniel Siad, al que acusaba de violación y que estaba siendo investigado por su presunto papel como captador de víctimas sexuales del pederasta Jeffrey Epstein, informaron este jueves los medios franceses.

Karlsson presentó una denuncia contra Siad el pasado 10 de febrero en París, después de reconocerlo en documentos desclasificados relacionados con Epstein, en los que aparece citado en más de un millar de piezas, según explicó a BFMTV.

La exmodelo, que tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos que relata, acusa a Siad de haberla llevado desde Suecia a Mónaco y Francia con la promesa de una carrera en el mundo de la moda y de haberla violado posteriormente.

https://vanguardia.com.mx/opinion/jeffrey-epstein-y-los-peligros-del-antielitismo-FM19512564

También acusa de violación a Gérald Marie, antiguo responsable de la agencia de modelos Elite, a quien Siad supuestamente la habría presentado.

Las víctimas temíamos que Daniel Said fuera eliminado

Siad, de 69 años, fue hallado muerto el 20 de julio en su domicilio de Colombes, en la periferia de París. Su muerte extinguió la acción pública en su contra, aunque la investigación sobre el entramado francés del caso Epstein continúa.

Karlsson sostiene que las autoridades francesas no tuvieron en cuenta el temor de las denunciantes a que Siad pudiera ser asesinado, y cuestiona que no fuera detenido antes de su muerte.

”Nosotras, las víctimas, teníamos precisamente miedo de que fuera eliminado. Se lo dijimos a las autoridades francesas. Nuestros temores no fueron tenidos en cuenta”, afirmó el miércoles en una entrevista con BFMTV.

$!Jeffrey Epstein el 28 de marzo del 2017, en una foto entregada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York.
Jeffrey Epstein el 28 de marzo del 2017, en una foto entregada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York. AP/New York State Sex Offender Registry

La exmodelo asegura además que se les había comunicado que Siad iba a ser detenido, pero que la operación se fue aplazando. “Quizá su detención podría haber evitado su muerte”, señaló.

Según la Fiscalía de Nanterre, en la autopsia no se encontraron rastros de violencia reciente que pudieran vincularse con el fallecimiento, pero tampoco se estableció una causa inmediata. Se han solicitado análisis complementarios.

Segunda muerte en la trama francesa del caso Epstein

Antes de Siad, también murió Jean-Luc Brunel, antiguo agente de modelos y estrecho colaborador de Epstein, que se suicidó en 2022 en su celda de la prisión de La Santé, en París, sin llegar a ser juzgado por las acusaciones de agresiones sexuales que pesaban sobre él.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/los-archivos-de-epstein-causan-consternacion-entre-profesores-y-estudiantes-estadounidenses-CO19352752

La investigación abierta el 18 de febrero sobre la trama francesa del caso Epstein por tráfico de seres humanos en banda organizada y asociación de malhechores continúa para identificar a otras personas que pudieran estar implicadas, según la Fiscalía de París.

La abogada de Karlsson, Colomba Grossi, sostiene que la demanda contra el Estado pretende también “presionar” para que las investigaciones avancen en un plazo razonable.

”Espero que la justicia francesa se tome en serio esta investigación y comprenda que París era una plataforma del tráfico sexual de Epstein”, afirmó Karlsson a BFMTV, además de reclamar que se interrogue cuanto antes a Gérald Marie, al que considera una pieza clave del caso.

La asociación Innocence en Danger (Inocencia en Peligro), que en 2019 realizó los dos primeros avisos a la Fiscalía de París sobre el posible alcance del caso Epstein en Francia y que acompaña a varias denunciantes, también ha demandado al Estado francés por las demoras que considera injustificadas en la investigación del caso.

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