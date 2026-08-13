En México 1.2 millones de jóvenes buscan empleo en 2026, revela estudio

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    En México 1.2 millones de jóvenes buscan empleo en 2026, revela estudio
    En 2020 esta cifra alcanzó su máximo, con 2.62 millones de jóvenes. A partir de entonces comenzó una reducción sostenida. Cuartoscuro

La población joven que busca o está disponible para trabajar presenta una tendencia descendente

CDMX.- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), da cuenta de que en 2026 hay aproximadamente 1.24 millones de jóvenes que buscaban empleo o estaban disponibles para trabajar, cifra 72% menor a los 4.5 millones de jóvenes que identifica el estudio como “desinstitucionalizados”.

Ello de acuerdo con el estudio Jóvenes en México 2026, elaborado por el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de Fundación SM y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).Además, la población joven que busca o está disponible para trabajar presenta una tendencia descendente: la cifra de 2026 es 53% menor al máximo registrado en 2020, cuando alcanzó 2.62 millones. Entre 2020 a 2026, se redujeron en 1.38 millones de jóvenes en esa situación.

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La diferencia entre ambas cifras responde a que el estudio Jóvenes en México 2026, elaborado por el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de Fundación SM, que utiliza el término “desinstitucionalizados” para referirse a jóvenes de entre 15 y 29 años que se encuentran fuera de la escuela y el empleo.

De acuerdo con el estudio, este grupo representa 14.3% de los jóvenes. Sin embargo, estar fuera de la escuela y del empleo no significa necesariamente estar desempleado o disponible para trabajar. Esta categoría puede incluir a jóvenes que realizan actividades del hogar, entre otras situaciones. Es decir, no equivalen a jóvenes desempleados ni a población disponible para trabajar.

SECTOR RURAL NO ESTÁ INCLUIDO EN LA ENCUESTA

Es importante señalar que la encuesta utilizada por el estudio es representativa de 24.3 millones de jóvenes que viven en localidades de 2,500 habitantes y más. El propio documento señala que el sector rural no está incluido en la encuesta.

Para conocer la situación de las y los jóvenes frente al mercado laboral, la STPS utiliza la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que permite distinguir entre las distintas condiciones de participación laboral. Bajo esta medición, en 2025 se registraron 1.31 millones de jóvenes que buscaban empleo o estaban disponibles para trabajar, mientras que en 2026 la cifra se ubica en aproximadamente 1.24 millones.

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En 2020 esta cifra alcanzó su máximo, con 2.62 millones de jóvenes. A partir de entonces comenzó una reducción sostenida: 1.97 millones en 2021, 1.60 millones en 2022, 1.33 millones en 2023, 1.31 millones en 2024 y 1.31 millones en 2025. Para 2026, la cifra disponible es de aproximadamente 1.24 millones.

De esta manera, entre 2022 y 2026 se registra una reducción de aproximadamente 23% en la población joven que busca empleo o está disponible para trabajar. Asimismo, la cifra de 2026 es 53% menor que el máximo registrado en 2020.

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