Lenia Batres señala ‘animadversión insana’ de sus colegas en la Corte; Ministros niegan atacarla

CDMX.- La Ministra Lenia Batres protagonizó hoy un enfrentamiento público con la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, a los que acusó de tener una animadversión insana en su contra. La Ministra especuló, durante la sesión, que dicha animadversión podría derivar de un oficio que envió ayer por la noche al Órgano de Administración Judicial (OAJ) con observaciones sobre el proyecto de presupuesto de la Corte para 2027, que el Pleno aprobó en privado el pasado 6 de agosto.

Varios Ministros y Ministras dijeron no conocer tal oficio y rechazaron estar atacando personalmente a Batres por negarse a aprobar, tal y como ella lo presentó, un proyecto sobre un tema técnico de notificación de sentencias, en el que todos estaban de acuerdo en el criterio de fondo planteado.

MINISTROS RECHAZARON CIERTOS ARGUMENTOS DE BATRES El asunto, una contradicción de criterios, aparentemente era de rutina, pero la discusión empezó a subir de tono cuando varios Ministros rechazaron ciertos argumentos de Batres que les parecían innecesarios para resolver el caso. “Veo pues un ánimo difícil, yo espero que no suceda ese ánimo en todos los casos que se les presente, porque veo que sería muy insano que no tenga que ver con criterio jurídico, sino con posiciones que he sostenido de otra índole en las que podrían Ministros y Ministras no estar de acuerdo”, dijo Batres.

La Ministra cuestionó a sus colegas por haber dicho inicialmente estar a favor, para luego empezar a decir que irían en contra cuando ella no aceptó suprimir algunos párrafos del proyecto, lo que calificó de inexplicable.

EXPONE “ANIMADVERSIÓN INSANA” Batres dijo ver una animadversión insana, al anunciar el retiro del proyecto, y exigir a sus colegas que le hagan llegar puntualmente sus cuestionamientos, lo que no hicieron antes de la sesión, razón por las que les pidió ser serios. “Respecto del oficio (al OAJ), insisto que ojalá no sea parte de la animosidad de este asunto, porque no ayudaría en nuestra discusión permanente, y porque tenemos libertad de expresión y voto en todos los asuntos, y la vamos a ejercer y reivindicar, voy a hacer público este oficio que envié anoche al OAJ respecto del presupuesto que este este Pleno el pasado 6 de agosto. Espero que en el futuro en otros temas no incida en la animosidad de los proyectos que se presenten en este Pleno”, agregó.

También refirió que hay elementos que intervienen permanentemente aquí en los ánimos de los Ministros a la hora de discutir los asuntos, sin mencionar cuáles son esos elementos. El Presidente Hugo Aguilar, quien dijo estarse enterando en ese momento del oficio de OAJ, pidió no debatir sobre las afirmaciones de Batres y rechazó que se hubieran hecho descalificaciones personales durante el debate. “Todo lo que he escuchado en este debate han sido puntos de vista jurídicos y serios, entonces ¿seamos serios? Somos serios”, replicó Yasmín Esquivel. “Señalar que es insano lo que se está presentando aquí, yo no veo donde está ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la persona de la Ministra ponente”, agregó Esquivel, que consideró “preocupantes” los dichos de Batres. FIGUEROA LAMENTÓ AFIRMACIONES DE SU COLEGA Giovanni Figueroa dijo lamentar las afirmaciones de su colega y reiteró que los argumentos solo fueron jurídicos. Sara Herrerías, cercana a Batres, pidió respetar su petición de retirar el asunto, luego que otra Ministra que incluso trabajó con ella en el sexenio pasado, María Estela Ríos, manifestó con firmeza su oposición al proyecto en los términos en que estaba redactado.

Según las reglas de la reforma judicial de 2024, como segundo lugar en la elección de 2025 Batres debería ser Presidenta de la Corte a partir de septiembre de 2027, pero en la Constitución también sigue previsto el mecanismo de nombramiento por el propio Pleno, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado varias veces que son los Ministros y Ministras los que deberán aclarar el tema.