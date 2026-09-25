$!Ernesto Ruffo llevará en prisión domiciliaria su proceso por presunto huachicol fiscal

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, continuará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria, luego de que una jueza modificara este viernes la prisión preventiva que mantenía en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. La decisión fue tomada durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega modificó la medida cautelar impuesta al exmandatario estatal. De acuerdo con su defensa, Ruffo Appel dejará en los próximos días el penal de máxima seguridad y continuará el proceso desde su domicilio en Ensenada, Baja California.

PRESENTAN REPORTE MÉDICO DE ERNESTO RUFFO APPEL DURANTE LA AUDIENCIA Juan Marcos Gutiérrez, abogado de Ruffo Appel, informó que durante la audiencia se presentó un reporte médico sobre las condiciones de salud del exgobernador. Según el litigante, el documento fue considerado durante el procedimiento y contó con el aval de la Fiscalía General de la República (FGR). La defensa inició los trámites correspondientes para concretar la salida de Ruffo Appel del Altiplano y señaló que esta podría ocurrir en las próximas horas. El cambio de medida cautelar permitirá que el exgobernador continúe sujeto al proceso penal desde su domicilio, sin que ello implique la conclusión del procedimiento judicial. HIJA DE RUFFO APPEL ADELANTÓ QUE EXGOBERNADOR PODRÍA OBTENER PRISIÓN DOMICILIARIA DEBIDO A LA EDAD El pasado 23 de septiembre, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, informó que la audiencia para revisar la medida cautelar sería privada y se realizaría mediante videoconferencia. De acuerdo con lo señalado por la familia, la defensa consideraba que Ruffo Appel cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria, debido a que tiene 70 años y presenta diversos problemas de salud. La modificación de la medida fue determinada este viernes por la jueza federal.

¿DE QUÉ ACUSAN A ERNESTO RUFFO? La FGR acusa a Ernesto Ruffo Appel de su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, relacionados con un esquema conocido como “huachicol fiscal”. Este término se utiliza para describir operaciones mediante las cuales se introduce combustible al país con declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras para evadir el pago correspondiente de impuestos. El 23 de julio, la FGR informó que un juez federal había vinculado a proceso a ocho personas, entre ellas Ruffo Appel, y les había impuesto prisión preventiva. “La Fiscalía General de la República (FGR) expuso datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de Ernesto ‘N’, Ricardo ‘N’ y José ‘N’, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos”, señaló entonces la institución. De acuerdo con la Fiscalía, las detenciones fueron resultado de una investigación sobre un esquema de contrabando de hidrocarburos mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas. Las autoridades señalaron que presuntamente se reportaban cantidades menores a las realmente transportadas o se declaraba el combustible como otro tipo de mercancía para evadir impuestos. ¿CUÁL SERÍA EL PAPEL DE RUFFO EN LA INVESTIGACIÓN? Según el expediente judicial del caso, citado por Animal Político, la presunta red habría operado mediante la empresa mexicana Ingemar S.A. de C.V., que se abastecía a través de una cadena de suministro integrada por compañías energéticas de Estados Unidos. La FGR atribuye a Ruffo Appel funciones de dirección y administración dentro de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que fue fundador y secretario del Consejo de Administración. La acusación forma parte de los elementos que deberán ser analizados durante el proceso penal.

RUFFO RECHAZA LAS ACUSACIONES El exgobernador ha rechazado los señalamientos de la FGR y sostiene que su participación dentro de la empresa fue como accionista minoritario. Su defensa ha señalado que Ruffo Appel se dedicaba principalmente a realizar trámites relacionados con las operaciones aduaneras. El abogado Fernando Gómez Mont afirmó en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que no existe una prueba contra el exgobernador dentro del expediente, que consta de alrededor de 20 mil páginas.