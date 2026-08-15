Se deslindan empresas de coacusado de Ernesto Ruffo por presunto tráfico de combustible ilícito

De acuerdo con el Semanario Zeta, se trata de Servicios Portuarios S.A. de C.V., Dragados y Puertos S. de R.L. de C.V., y otras dos empresas que buscan liberarse de acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como de la inclusión de la Lista de Personas Bloqueadas (LBP), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Cuatro empresas de servicios portuarios se deslindaron del empresario Ricardo Thompson Navarro, acusado junto con otras ocho personas, entre ellas el ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel , de presunto tráfico de combustible ilícito.

El primer recurso, impuesto por Servicios Portuarios, fundada en 1993 por Thompson Navarro reclama ambas gestiones junto con el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El reclamo surge tras la posible inclusión de la firma en expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el empresario, con quien, asegura, no tiene ninguna relación corporativa.

Respecto al bloqueo, reprocha a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como a los bancos BanBajío, S.A., y Bancomer BBVA.

Dragados y Puertos, compañía fundada por Thompson junto con su padre, Ricardo Thompson Ramírez, en 2008, advierte que no se encuentra ligado a la función corporativa de la empresa.

Un recurso más fue promovido por Felipe Hernández Rodríguez sin darse a conocer el nombre de la empresa.

El último caso, del que tampoco se conoce la empresa, comenzará una vez que los involucrados acrediten sus credenciales para representar a la empresa.

Thompson presenta cargos, junto con otras ocho personas vinculadas con la empresa Ingemar S.A. de C.V., por presunto ingreso ilícito de gasolina y diesel comprado en Texas, por medio de permisos oficiales y con reportes sobre cantidades menores.