Es detenido cuando paseaba con su familia en camioneta robada, en NL

México
/ 5 enero 2026
    Es detenido cuando paseaba con su familia en camioneta robada, en NL
    La Policía de Guadalupe interceptó una camioneta con reporte de robo y detuvo al conductor, quien viajaba con su familia Fotos: cortesía
    Es detenido cuando paseaba con su familia en camioneta robada, en NL
    Es detenido cuando paseaba con su familia en camioneta robada, en NL

La Policía de Guadalupe interceptó una camioneta con reporte de robo y detuvo al conductor, quien viajaba con su familia

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue detenido cuando paseaba con toda su familia a bordo de un vehículo robado en Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento dio a conocer la detención del presunto cuando cámaras inteligentes del C-4 detectaron la presencia de la unidad con reporte de robo.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en recicladora causa alarma en Juárez, Nuevo León

Los hechos se registraron en la colonia Contry La Silla a menos de 24 horas que se había registrado el robo.

El detenido fue identificado como Damián Alejandro “N”, de 42 años.

El sistema de vigilancia municipal detectó el paso de la unidad Ford Escape por la avenida Eloy Cavazos, la noche del sábado.

La alerta se activó tras reconocer las placas de discapacidad del vehículo el cual fue robado sin violencia de un domicilio.

Tras la ubicación de la camioneta se inició el despliegue hasta que finalmente fue interceptada en el cruce de Plablo Livas y Serafín Peña, en la colonia Guadalupe Victoria.

TE PUEDE INTERESAR: Dos adultos mayores lesionados en explosión de tanque de gas, en Nuevo León

“El conductor iba acompañado de familiares al momento de la detención”, precisó la autoridad. Damián Alejandro “N” afirmó que horas antes había comprado la camioneta.

El hombre quedó detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de equiparable al robo de vehículo.

Temas


Detenciones
Robos

Localizaciones


Nuevo León

24 Horas

24 Horas

El primer periódico impreso sin costo en México, con información propia y de primera mano que también se puede consultar vía web.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
La acusación formal en Estados Unidos detalla una presunta red multinacional de narcotráfico que habría operado desde Venezuela hacia México y Estados Unidos con participación de funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro
Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año.

Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
Durante el mes de enero, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards
Cowboys de Dallas y el resto de la NFC Este encaran un calendario con cruces divisionales y duelos de alto perfil ante la AFC.

NFL 2026: así quedaron definidos los rivales de las 32 franquicias para la próxima temporada