Es detenido cuando paseaba con su familia en camioneta robada, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre fue detenido cuando paseaba con toda su familia a bordo de un vehículo robado en Guadalupe, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento dio a conocer la detención del presunto cuando cámaras inteligentes del C-4 detectaron la presencia de la unidad con reporte de robo.

Los hechos se registraron en la colonia Contry La Silla a menos de 24 horas que se había registrado el robo.

El detenido fue identificado como Damián Alejandro “N”, de 42 años.

El sistema de vigilancia municipal detectó el paso de la unidad Ford Escape por la avenida Eloy Cavazos, la noche del sábado.

La alerta se activó tras reconocer las placas de discapacidad del vehículo el cual fue robado sin violencia de un domicilio.

Tras la ubicación de la camioneta se inició el despliegue hasta que finalmente fue interceptada en el cruce de Plablo Livas y Serafín Peña, en la colonia Guadalupe Victoria.

“El conductor iba acompañado de familiares al momento de la detención”, precisó la autoridad. Damián Alejandro “N” afirmó que horas antes había comprado la camioneta.

El hombre quedó detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de equiparable al robo de vehículo.