Incendio en recicladora causa alarma en Juárez, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en una recicladora que fue provocado por una chispa cuando realizaban cortes de metal causó alarma en Juárez, Nuevo León, este viernes 2 de enero.

Protección Civil del estado (PCNL) informó que los hechos se registraron en una empresa con la razón social GMSO Reciclados, que se ubica en avenida Arturo B de la Garza y Carretera a Reynosa y Río San Juan, en la colonia Los Ebanitos en el referido ayuntamiento.

La dependencia estatal informó que el siniestro fue ocasionado cuando un trabajador realizaba corte de un metal y se hizo una chispa que cayó sobre el plástico que estaba alrededor.