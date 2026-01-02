Incendio en recicladora causa alarma en Juárez, Nuevo León
El fuego afectó vehículos, electrodomésticos, plásticos, tanques de gas y fierro viejo, todo considerado como chatarra
Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en una recicladora que fue provocado por una chispa cuando realizaban cortes de metal causó alarma en Juárez, Nuevo León, este viernes 2 de enero.
Protección Civil del estado (PCNL) informó que los hechos se registraron en una empresa con la razón social GMSO Reciclados, que se ubica en avenida Arturo B de la Garza y Carretera a Reynosa y Río San Juan, en la colonia Los Ebanitos en el referido ayuntamiento.
La dependencia estatal informó que el siniestro fue ocasionado cuando un trabajador realizaba corte de un metal y se hizo una chispa que cayó sobre el plástico que estaba alrededor.
Los trabajadores del negocio trataron de contener el fuego con extintores; sin embargo, no lo lograron. En el sitio se evacuaron a siete trabajadores que laboraban en el turno, sin que se presentarán personas lesionadas.
El fuego afectó vehículos, electrodomésticos, plásticos, tanques de gas y fierro viejo, todo considerado como chatarra. El reporte de PCNL detalló que el inmueble se vio afectado entre un 30 y un 40 por ciento.
En el sitio trabajaron elementos de bomberos y de Protección Civil de los municipios de Juárez, Pesquería, Guadalupe y la Policía de Juárez.