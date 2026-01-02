Incendio en recicladora causa alarma en Juárez, Nuevo León

    Un incendio en una recicladora que fue provocado por una chispa cuando realizaban cortes de metal causó alarma en Juárez, Nuevo León, este viernes 2 de enero.

El fuego afectó vehículos, electrodomésticos, plásticos, tanques de gas y fierro viejo, todo considerado como chatarra

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio en una recicladora que fue provocado por una chispa cuando realizaban cortes de metal causó alarma en Juárez, Nuevo León, este viernes 2 de enero.

Protección Civil del estado (PCNL) informó que los hechos se registraron en una empresa con la razón social GMSO Reciclados, que se ubica en avenida Arturo B de la Garza y Carretera a Reynosa y Río San Juan, en la colonia Los Ebanitos en el referido ayuntamiento.

La dependencia estatal informó que el siniestro fue ocasionado cuando un trabajador realizaba corte de un metal y se hizo una chispa que cayó sobre el plástico que estaba alrededor.

Los trabajadores del negocio trataron de contener el fuego con extintores; sin embargo, no lo lograron. En el sitio se evacuaron a siete trabajadores que laboraban en el turno, sin que se presentarán personas lesionadas.

El fuego afectó vehículos, electrodomésticos, plásticos, tanques de gas y fierro viejo, todo considerado como chatarra. El reporte de PCNL detalló que el inmueble se vio afectado entre un 30 y un 40 por ciento.

En el sitio trabajaron elementos de bomberos y de Protección Civil de los municipios de Juárez, Pesquería, Guadalupe y la Policía de Juárez.

