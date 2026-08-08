Libera Estados Unidos nueve mil toneladas de aguacate mexicano tras acuerdo

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    Libera Estados Unidos nueve mil toneladas de aguacate mexicano tras acuerdo
    La exportación de aguacate mexicano hacia Estados Unidos comenzó a destrabarse este sábado. Cuartoscuro

Tras la suspensión de actividades de inspectores estadounidenses, se aprobó la salida gradual de la mercancía que permanecía lista para su envío

CDMX.- La exportación de aguacate mexicano hacia Estados Unidos comenzó a destrabarse este sábado con la salida gradual de unas 9 mil toneladas que permanecían listas para su envío desde Michoacán tras la suspensión de actividades de inspectores estadounidenses.

Luis Javier de la Rocha, director de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), explicó que los embarques comenzaron a movilizarse paulatinamente luego del acuerdo alcanzado con autoridades estadounidenses.

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Las 9 mil toneladas corresponden a producto que ya se encontraba empacado y a la temperatura requerida para su traslado cuando fueron suspendidas las actividades.

“Las que ya estaban en la temperatura desde el cierre, las 9 mil toneladas, ya estarán saliendo a los Estados Unidos”, explicó De la Rocha.

COMENZÓ SU MOVILIZACIÓN GRADUAL

Precisó que esto no significa que las 9 mil toneladas crucen este sábado de manera simultánea, sino que a partir de hoy comenzó su movilización gradual.

Además, otras mil toneladas, cuya liberación fue acordada y anunciada previamente, entraron ya al proceso necesario para poder ser exportadas, aunque todavía no están en condiciones de salir.

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“Las mil no estaban en caja, en refrigeración. Deben de tener una temperatura para movilizarse. Una vez que tengan esa temperatura, hasta entonces se pueden trasladar”, detalló.

“No es para hoy (todo el traslado). Es un proceso que ya inició ayer, pero no quiere decir que salgan todas hoy”.

De la Rocha consideró que el reinicio de los embarques es una buena noticia para el sector aguacatero de Michoacán después de la interrupción provocada por la alerta de seguridad estadounidense.

REANUDACIÓN PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL APEAM

APEAM confirmó que a partir de este 8 de agosto el Gobierno de Estados Unidos reanudaría parcialmente sus actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro. La organización subrayó que se trata de un “proceso gradual” encaminado a generar las condiciones para la reanudación total de actividades.

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La asociación calificó el avance como un paso importante para Michoacán porque brinda mayor certeza al sector agrícola y permite recuperar paulatinamente las cadenas de suministro afectadas por la suspensión.

La interrupción comenzó esta semana después de que el personal regulador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), encargado de verificar las plantas de empaque autorizadas para exportar, suspendiera actividades por motivos de seguridad.

DESPLIEGUE DE EFECTIVOS DE LA SEDENA

Ante la alerta, la Secretaría de la Defensa desplegó mil 557 efectivos para reforzar la vigilancia en los principales municipios aguacateros, instalaciones de empaque, rutas de transporte y puntos de inspección.

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Estados Unidos concentra alrededor del 90 por ciento de las exportaciones mexicanas de aguacate, por lo que la suspensión frenó prácticamente el principal canal comercial del fruto michoacano.

El bloqueo alcanzó al menos a 82 empresas certificadas para exportación ubicadas en Uruapan, Peribán, Morelia, Tancítaro, Tacámbaro, Nuevo Parangaricutiro, Tingüindín, Ario de Rosales y Zitácuaro, entre otros municipios.

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