‘Están prohibidas las escuelas militarizadas’: SEP aclara tras caso Dafne Zapata

El titular de la dependencia, Mario Delgado , informó que la institución envió un oficio a las autoridades educativas de las entidades federativas para recordar el marco jurídico vigente y dejar en claro que este tipo de modalidades es incompatible con la legislación mexicana.

La muerte de la estudiante Dafne Zapata en Tamaulipas volvió a colocar bajo la lupa las prácticas de disciplina extrema y las llamadas novatadas dentro de algunos planteles educativos. En este contexto, la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) aclaró que ningún esquema de educación militarizada está permitido en las escuelas del país.

La autoridad educativa explicó que ni la propia SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan modelos de enseñanza militarizados para la educación básica, por lo que cualquier práctica de esta naturaleza contraviene las disposiciones establecidas en la Constitución y en la legislación educativa.

”No está autorizada por la ley ningún tipo de educación militarizada; ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autoriza este tipo de modalidades”, señaló el titular de la SEP, Mario Delgado.

LAS AUTORIDADES ESTATALES RECIBIERON UN RECORDATORIO OFICIAL

La SEP precisó que corresponde a las autoridades educativas estatales otorgar las autorizaciones para el funcionamiento de los centros escolares. Por ello, la dependencia federal envió un comunicado formal para reiterar que los modelos de enseñanza con características militarizadas no son compatibles con los principios del sistema educativo nacional.

De acuerdo con la dependencia, el documento recuerda que las instituciones de educación básica deben apegarse a los objetivos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de Educación, los cuales priorizan el desarrollo integral del alumnado.

La aclaración también busca evitar interpretaciones erróneas respecto a este tipo de esquemas, especialmente después de que el caso de Dafne Zapata generara un amplio debate sobre la seguridad y las condiciones en las que operan algunos centros educativos.

LA LEY PROTEGE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CUALQUIER MALTRATO

Durante su mensaje, Mario Delgado recordó que la Ley General de Educación establece la obligación de garantizar espacios seguros para el aprendizaje y proteger a niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, abuso o maltrato.

Asimismo, señaló que la Nueva Escuela Mexicana tiene como eje un enfoque basado en los derechos humanos, la inclusión, la igualdad sustantiva y el respeto a la dignidad de las personas, principios que, afirmó, resultan incompatibles con prácticas de carácter militarizado o disciplinario extremo.

En este sentido, la dependencia insistió en que las actividades escolares deben promover ambientes de convivencia, respeto y desarrollo integral para la comunidad estudiantil.

”La Ley General de Educación protege a niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de maltrato”, recordó la SEP al explicar el marco legal vigente.

LA SEP DA SEGUIMIENTO AL CASO DE DAFNE ZAPATA

La dependencia federal informó que mantiene comunicación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas y con la Fiscalía General de Justicia del Estado para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con la muerte de la estudiante.

Además del acompañamiento institucional, la autoridad educativa señaló que busca establecer contacto con la madre de Dafne Zapata con el propósito de brindarle apoyo durante el proceso.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos, el caso ha reabierto la discusión sobre los mecanismos de supervisión de los centros educativos y el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el funcionamiento de las escuelas en México.

EL CASO REABRE EL DEBATE SOBRE LOS ENTORNOS ESCOLARES

Las declaraciones de la SEP se producen en un contexto de creciente atención pública sobre las condiciones de seguridad dentro de los planteles educativos y la responsabilidad de las autoridades encargadas de supervisar su operación.

La dependencia enfatizó que el sistema educativo mexicano debe garantizar ambientes donde prevalezcan el respeto, la integridad física y emocional del alumnado, conforme a los principios establecidos en la legislación nacional.

El pronunciamiento también busca reforzar el conocimiento sobre las normas que regulan la educación en el país, particularmente aquellas relacionadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.