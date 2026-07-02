“Esto está muy feo papá, los amo” y “Nadaremos” en la estampida del Ángel de la Independencia

El martes 30 de junio, la Selección Mexicana sumó otra victoria en el Mundial 2026 al enfrentarse contra Educador en un duelo que se disputaba la eliminatoria por los 16vos de Final; sin embargo, el ‘sabor a gloria’ se opacó con durante los festejos en el Ángel de la Independencia con la muerte de cuatro personas. Antes del silbatazo inicial, miles de aficionados acudieron a la zona de Paseo de la Reforma, pese a la presencia de tormenta eléctrica, saboreando los goles por venir contra la selección ecuatoriana, con la cual tuvieron enfrentamientos por motivos políticos en redes sociales. No obstante, la euforia en el público llegó a provocar una estampida humana que cobró la vida de tres personas, dos mujeres de 48 y 19 años, junto a un hombre de 44 años; mientras una cuarta víctima, un hombre, quien perdió la vida en el hospital tras presentar una crisis epiléptica. Del lamentable hecho, surgieron testimonios que ejemplifican la tragedia la noche del 30 de junio.

“NADAREMOS, NADAREMOS” De acuerdo con el testimonio de diversas personas recolectado por medios de comunicación local, cerca de las 11 de la noche del martes en la esquina de Lancaster con Paseo de la Reforma una avalancha humana le arrancó la vida a las dos mujeres y el hombre. Para que la multitud avanzara y pudieran recorrerse entre el millón de personas que acudió al Ángel para celebrar el triunfo, los asistentes comenzó a gritar “¡Nadaremos, nadaremos!”, concluyendo en la muerte de Leonardo Ruiz, Iraís Robles y Emily.

Comerciantes que se encontraban en la zona narraron para la televisión que la gente “se aglomeró y al momento en que dijeron la palabra de ‘Nadaremos’, empezó a empujarse muy feo, sin motivo alguno”, provocando un efecto dominó entre personas que avanzaban en la parte trasera de la turba y otras intentando sacar a sus acompañantes del caos. “Gritaron todos: ‘Nadaremos’. Y fue cuando se dejaron ir. Duró la estampida como cuarenta minutos. Aproximadamente eran doscientas personas, todas encimadas, todas encimadas. Y además la multitud seguía pisándolos. Había gritos de niños, de señoras: ‘Agarren a mi bebé, jálenme, no me dejen’ (...) De repente empezaron a gritar: ‘¡Nadaremos!’, y se dejaron ir con todo hacia los baños que son los que tenemos. Pues a raíz de eso aplastaron a la gente y hubieron demasiados heridos”, recalcó otro comerciante para medios de comunicación. El grito de “Nadaremos” se popularizó en México durante contextos de aglomeraciones, sobre todo en el transporte público como el Metro de la Ciudad de México y en la salida de conciertos de recintos como el Estadio GNP Seguros, con el motivo de avanzar.

Esta expresión salió de la película ‘Buscando a Nemo’, donde en una escena Merlín y Dory quedan atrapados en una red de pesca junto a otros peces y motivan a los demás para liberarse repitiendo la frase “nadaremos, nadaremos”. De acuerdo con testimonios, los golpes y el aplastamiento duraron más de media hora. “LOS AMO, PAPÁ, ESTO ESTÁ MUY FEO” Otro medio de comunicación también publicó un audio de una de las personas atrapadas, que mandó a su familia para despedirse. Finalmente salió ileso. El joven identificado como Rodrigo asistió a los festejos en el Ángel de la Independencia y sobrevivió a la estampida humana, a lo que su audio se escucha en todos lados después de la tragedia, pues en su tono de voz se escucha el miedo por la situación.

“Papá, los amo, los amo, papá. Esto está muy feo papá, los amo”, se escucha en el audio del fan mexicano que estuvo en la celebración del triunfo de la Selección Nacional en la Ciudad de México. Su caso se hizo viral en redes sociales por el audio que le envió a su familia, como una despedida que pudo ser el último que habría escuchado su padre, pero afortunadamente no fue así.

¿FAN FEST DE CIUDADES SEDES FUERA DE CONTROL? Las cuatro muertes en los festejos del Ángel de la Independencia son un episodio fatal que ha dejado los eventos masivos y Fan Fest en las ciudades sedes de México. Desde la primera victoria de la Selección Mexicana, el número de asistentes a los eventos organizados por FIFA y gobiernos estatales ha aumentado partido con partido, muchos de los cuales han concluido con toneladas de basura, riñas entre aficionados y destrozos en mobiliario e instalaciones, hasta muertes. Ante el aumento de la euforia, junto a la esperanza del “¿Y si sí?” (la probabilidad de que México gane el Mundial 2026), evidencia que las medidas de seguridad impuestas fueron rebasadas por una marea de playeras tricolor.

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