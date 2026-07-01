Mueren tres personas por asfixia durante festejos por clasificación de México al Mundial 2026 en CDMX

Tres personas fallecieron por asfixia durante los festejos realizados la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio por la clasificación de la Selección Mexicana a la siguiente fase de la Copa Mundial de Futbol 2026, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa). Los decesos ocurrieron en distintos puntos de las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde miles de aficionados se concentraron para celebrar el resultado del encuentro. La dependencia capitalina confirmó los fallecimientos mediante tres comunicados difundidos durante la madrugada del martes a través de su cuenta oficial en la red social X, en los que detalló la atención brindada por los cuerpos de emergencia y la evolución de los casos.

El primer reporte fue emitido a las 00:42 horas bajo el encabezado “Puesto de Mando del Sector Salud informa”. En ese comunicado, la Sedesa informó que dos personas habían sido localizadas inconscientes en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, por lo que se movilizaron células de atención conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y elementos de la policía preventiva. La dependencia señaló que ambos pacientes recibieron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar antes de ser trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. “En las calles de Hamburgo y Lancaster, se atendió el reporte de dos personas inconscientes, por lo que las células de atención a emergencias conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos se dirigieron al punto para brindar atención; después de realizar los primeros auxilios y técnicas de RCP a los pacientes, fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada”, indicó la Secretaría de Salud, que añadió que se trataba de información en desarrollo.

SEDESA CONFIRMÓ DOS FALLECIMIENTOS MINUTOS DESPUÉS Veintiún minutos después, a la 1:03 horas, la Secretaría de Salud actualizó la información e informó que ambas personas fallecieron pese a las maniobras avanzadas de reanimación realizadas por el personal médico. En el segundo comunicado, la dependencia precisó que las víctimas eran un hombre de 44 años y una mujer de 19 años de edad, quienes ya habían sido identificados por sus familiares. “Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares”, informó la Sedesa. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que se les brindaría el apoyo correspondiente. “Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos, a quienes se les brindará todo el apoyo que requieran en estos difíciles momentos”, añadió el comunicado.

REPORTAN UN TERCER FALLECIMIENTO EN LA COLONIA JUÁREZ Horas más tarde, a las 2:24 de la madrugada, la Secretaría de Salud confirmó un tercer fallecimiento relacionado con los festejos. De acuerdo con el reporte oficial, una mujer de 48 años fue localizada inconsciente sobre la calle Berna, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Paramédicos acudieron al sitio y realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarla a un hospital para continuar con su atención médica. Sin embargo, la dependencia informó que la mujer falleció posteriormente en el área de urgencias del nosocomio. “En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación”, señaló la Secretaría. Posteriormente agregó: “Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia”. MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS FESTEJAN CLASIFICACIÓN DE MÉXICO, EN CALLES DE LA CDMX Los tres fallecimientos ocurrieron durante las celebraciones organizadas tras la clasificación de la Selección Mexicana a la siguiente ronda de la Copa Mundial de Futbol 2026, las cuales concentraron nuevamente a miles de aficionados en el corredor del Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma. Horas antes de que se confirmaran las muertes, el Gobierno de la Ciudad de México había difundido un balance preliminar del operativo implementado con motivo del partido entre México y Ecuador. En ese informe, la administración encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que más de un millón de personas participaron en las distintas actividades relacionadas con el encuentro deportivo, incluyendo quienes asistieron al Zócalo capitalino, al Estadio Ciudad de México y a los diversos puntos de transmisión y celebración instalados por el gobierno local.

CLARA BRUGADA EXPRESA CONDOLENCIAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS Tras confirmarse los tres fallecimientos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que señaló que los equipos de emergencia respondieron de manera inmediata a los reportes recibidos. “Como lo informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida”, expresó. La mandataria capitalina informó además que las autoridades mantienen contacto con los familiares de las víctimas para brindarles apoyo y acompañamiento. “Desde el Gobierno de la Ciudad de México estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario”, señaló.

Finalmente, Brugada envió un mensaje de condolencias y reiteró el llamado a que las celebraciones masivas se realicen con responsabilidad. “Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, concluyó.

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