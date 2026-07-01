¿Prohibirán los festejos en el Paseo de la Reforma tras cuatro muertes?

En la Ciudad de México , dentro del Paseo de la Reforma, la cantidad de personas celebrando en el Monumento de la Revolución y el Ángel de la Independencia, ha sido un foco de atención para las redes sociales, al mostrar una gran porción de personas celebrando frente a una parcial cantidad de policías.

El 30 de junio, tras el partido de México y Ecuador, los festejos en toda la nación se viralizaron por las redes. El hecho destacó por la amplia multitud de asistentes, no solo en los Fan Fests, sino en las plazas de las ciudades.

Los festejos han generado debates en cuanto al nivel de seguridad que puede haber. Tras la victoria de la selección mexicana, se registró que en la capital mexicana, 4 personas fallecieron dentro de las inmediaciones de las celebraciones.

La notificación de los incidentes llegó a la administración municipal de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En la rueda de prensa, se cuestionó si seguirían permitiendo las celebraciones masivas en el Paseo de la Reforma.

Ante la problemática, la administración de Brugada afirmó que no se detendrían a pesar de las casualidades. Sin embargo, se aseveró que la estrategia de vigilancia sería diferente para el próximo juego, el 5 de julio, entre México e Inglaterra.

‘Tenemos que difundir con mayor fuerza el protocolo que se implementa y, dentro de esas medidas, garantizar a la población que puede festejar en donde se encuentre y tener otros lugares para lo mismo. Ayer, después del partido, justamente es cuando viene el riesgo’ detalló Brugada.

En su comunicado, agregó que las limitaciones en los festejos públicos podrían generar un descontento en la gente, el cual podría empeorar los disturbios provocados por las celebraciones.

‘Yo considero que prohibir el festejo del Ángel no resolvería el caso, sería peor. Las vallas que pongas, sobre todo en Reforma, son lugares donde se va a llegar con enojo de la población’ explicó Brugada.