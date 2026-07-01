¿Prohibirán los festejos en el Paseo de la Reforma tras cuatro muertes?

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    ¿Prohibirán los festejos en el Paseo de la Reforma tras cuatro muertes?
    Festejos en la Ciudad de México por juego de la selección mexicana contra Ecuador Cuarto oscuro

Tras las celebraciones de la victoria de México contra Ecuador, se registraron 4 fallecimientos por presunta asfixia

El 30 de junio, tras el partido de México y Ecuador, los festejos en toda la nación se viralizaron por las redes. El hecho destacó por la amplia multitud de asistentes, no solo en los Fan Fests, sino en las plazas de las ciudades.

En la Ciudad de México, dentro del Paseo de la Reforma, la cantidad de personas celebrando en el Monumento de la Revolución y el Ángel de la Independencia, ha sido un foco de atención para las redes sociales, al mostrar una gran porción de personas celebrando frente a una parcial cantidad de policías.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mueren-tres-personas-por-asfixia-durante-festejos-por-clasificacion-de-mexico-al-mundial-2026-en-cdmx-PK21814038

Los festejos han generado debates en cuanto al nivel de seguridad que puede haber. Tras la victoria de la selección mexicana, se registró que en la capital mexicana, 4 personas fallecieron dentro de las inmediaciones de las celebraciones.

La notificación de los incidentes llegó a la administración municipal de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En la rueda de prensa, se cuestionó si seguirían permitiendo las celebraciones masivas en el Paseo de la Reforma.

Ante la problemática, la administración de Brugada afirmó que no se detendrían a pesar de las casualidades. Sin embargo, se aseveró que la estrategia de vigilancia sería diferente para el próximo juego, el 5 de julio, entre México e Inglaterra.

Tenemos que difundir con mayor fuerza el protocolo que se implementa y, dentro de esas medidas, garantizar a la población que puede festejar en donde se encuentre y tener otros lugares para lo mismo. Ayer, después del partido, justamente es cuando viene el riesgo’ detalló Brugada.

En su comunicado, agregó que las limitaciones en los festejos públicos podrían generar un descontento en la gente, el cual podría empeorar los disturbios provocados por las celebraciones.

Yo considero que prohibir el festejo del Ángel no resolvería el caso, sería peor. Las vallas que pongas, sobre todo en Reforma, son lugares donde se va a llegar con enojo de la población’ explicó Brugada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-armado-durante-transmision-del-partido-mexico-ecuador-deja-tres-muertos-y-nueve-heridos-en-yautepec-HK21815288

Según las bases preliminares de la nueva estrategia de seguridad, la intención de la jefa de gobierno buscará descentralizar los festejos para evitar la acumulación de multitud.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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