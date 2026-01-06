Esto ganarán los Diputados Federales en 2026... ¡1.3 millones de pesos anuales más apoyo fiscal!

Las y los diputados federales iniciarán 2026 sin resentir la llamada cuesta de enero. Previo a las vacaciones decembrinas, aprobaron un ajuste a sus percepciones económicas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Durante la discusión del paquete presupuestal, legisladores de todos los partidos políticos avalaron una modificación que incrementa sus ingresos anuales en 113 mil pesos adicionales, una decisión que pasó desapercibida en el debate público.

El aumento se da en un contexto económico complicado para millones de familias, lo que ha generado críticas por la falta de austeridad en el Poder Legislativo.

CUANTO GANARAN LOS DIPUTADOS FEDERALES EN 2026

De acuerdo con el dictamen aprobado, cada legislador percibirá 1 millón 307 mil pesos netos al año, cifra superior a los 1 millón 193 mil pesos que recibieron en 2025.

El incremento anual equivale, aproximadamente, a un año completo de salario mínimo de una persona trabajadora, calculado en 9 mil 450 pesos mensuales, lo que ha encendido el debate sobre la brecha salarial.

En términos mensuales, el ingreso total de las y los diputados superará los 110 mil pesos, sin considerar otros beneficios indirectos asociados al cargo.

PRESTACIONES QUE AUMENTARON PARA LEGISLADORES

Además del ajuste salarial, los diputados mantendrán y reforzarán diversas prestaciones económicas, entre las que destacan:

· Salario base que eleva sus percepciones mensuales a más de 110 mil pesos· Aguinaldo de 147 mil pesos· Seguro de vida institucional cercano a 60 mil pesos· Apoyo fiscal para el ISR del aguinaldo por 67 mil 785 pesos

Estas prestaciones fueron aprobadas por los propios legisladores, lo que ha sido señalado como un conflicto ético frente a las condiciones laborales del resto de la población.

SUBEN IMPUESTOS MIENTRAS AUMENTAN SUELDOS

De manera paralela, el Congreso avaló modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que impactarán directamente en el bolsillo de los consumidores.

Entre los productos que registrarán alzas se encuentran:

· Refrescos y bebidas azucaradas, de 1.64 a 3.8 pesos por litro· Bebidas light o con edulcorantes, 1.5 pesos por litro· Cigarrillos, con incrementos de hasta 20 por ciento por cajetilla

También se aprobaron cambios fiscales que afectarán a casinos, museos y plataformas digitales, generando críticas por la contradicción entre el discurso de austeridad y las decisiones presupuestales.

MORENA NEGO AUMENTO A LEGISLADORES

Previo a la aprobación del Presupuesto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, negó públicamente cualquier incremento a las percepciones legislativas.

“No hay aumentos de ningún tipo”, aseguró el 3 de noviembre ante medios de comunicación. Sin embargo, la publicación del Presupuesto de Egresos 2026 en el Diario Oficial de la Federación evidenció el ajuste aprobado.

La contradicción ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y rendición de cuentas en el Congreso.

DATOS CURIOSOS DEL AUMENTO

· El incremento anual supera el ingreso promedio de un trabajador

· El ajuste fue aprobado antes de vacaciones

· Se negó públicamente, pero quedó plasmado en el presupuesto