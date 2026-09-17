Estudiantes protestan en Zapopan tras feminicidio de Karla Margarita

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    Estudiantes protestan en Zapopan tras feminicidio de Karla Margarita
    Protesta estudiantil en Zapopan tras el feminicidio de Karla Margarita. X

Universitarios exigen justicia por el feminicidio de la joven de 22 años y demandan mayor seguridad en los campus de Jalisco.

Karla Margarita Pérez Jiménez fue hallada sin vida y con signos de violencia en un sembradío de la zona de Nextipac, en Zapopan, Jalisco. La joven de 22 años, originaria de Irapuato, Guanajuato, cursaba el sexto semestre de la carrera de Medicina y realizaba su internado en la Universidad Cuauhtémoc Guadalajara.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-francisco-javier-n-presunto-feminicida-de-la-estudiante-espanola-claudia-tacoronte-JC23568054

La estudiante había sido reportada como desaparecida desde el pasado 14 de septiembre. Según los primeros reportes, fue vista por última vez al abordar una motocicleta solicitada mediante una aplicación de transporte.

$!Karla Margarita, estudiante desaparecida encontrada muerte en Zapopan, Jalisco
Karla Margarita, estudiante desaparecida encontrada muerte en Zapopan, Jalisco X

La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio. En la escena del hallazgo, las autoridades aseguraron una motocicleta calcinada y el teléfono celular de la víctima para realizar las pruebas periciales correspondientes.

La localización sin vida de Karla generó indignación y protestas por parte de la comunidad universitaria. Alumnos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara realizaron bloqueos en la Avenida Ramón Corona para exigir justicia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/localizan-sin-vida-a-karla-margarita-perez-jimenez-estudiante-de-medicina-en-zapopan-jalisco-FC23567626

Los manifestantes denunciaron la falta de seguridad en los alrededores de sus planteles educativos. Entre sus peticiones principales destacan la instalación de alumbrado público, mayor patrullaje policial y la mejora de las rutas de transporte, debido al riesgo que corren al transitar por zonas oscuras al salir de clases.

La Universidad Cuauhtémoc anunció la suspensión de sus actividades vespertinas para evaluar medidas de protección para sus alumnos. Por su parte, familiares y compañeros de la joven continuarán con las movilizaciones hasta que las autoridades detengan a los responsables de su fallecimiento.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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