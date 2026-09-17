Detienen a Francisco Javier ‘N’, presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Francisco Javier ‘N’, conocido como ‘El Trompas’ y/o ‘Paco’, presunto feminicida de estudiante española de 21 años, Claudia Tacoronte Aguilera, en Morelos el pasado 12 de septiembre. “Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida”, escribió el secretario de seguridad en su cuenta de X.

García Harfuch señaló que desde el momento en que se tuvo conocimiento de este feminicidio se iniciaron trabajos coordinados de investigación para identificar, localizar y detener al responsable. Además de que lamentaron el crimen contra la alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Se trató de un trabajo coordinado de investigación para identificar, localizar y detener al responsable de las corporaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), SSPC, Guardia Nacional (GN), junto a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la SSPC de Morelos.

“Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, resaltó. Agregó que para la administración de Claudia Sheinbaum la prevención de feminicidios es una “prioridad de este Gobierno. Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”.

FEMINICIDIO DE CLAUDIA TACORONTE AGUILERA La noche del sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba un evento de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, Claudia Tacoronte Aguilera, 21 años, estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada y originaria de Gran Canaria, España, fue atacada con un arma blanca. La estudiante habría buscado refugio y ayuda en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron de gravedad y murió antes de recibir atención médica que pudiera salvarle la vida. La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado de manera definitiva el móvil del ataque ni han informado sobre personas detenidas por estos hechos. Llevaba aproximadamente un mes en México cuando ocurrió el crimen. Su estancia en Morelos formaba parte de su formación universitaria.

La noticia generó reacciones tanto en México como en España, particularmente entre las comunidades universitarias de Morelos y Granada, que expresaron su preocupación y solidaridad con los familiares y compañeros de la estudiante. La Universidad de Granada manifestó su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato y puso a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas a su equipo de gobierno. La UAEM expresó su indignación por el asesinato de Claudia y pidió a las autoridades realizar una investigación inmediata y exhaustiva.