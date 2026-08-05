EU ofrece hasta 102 mdd por líderes del CJNG y cancela visas a 65 familiares y colaboradores

Las medidas fueron dadas a conocer por la Casa Blanca y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) como parte de una estrategia coordinada con diversas agencias federales estadounidenses para combatir las operaciones del CJNG.

El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) que contempla recompensas por hasta 102 millones de dólares para obtener información que permita la captura de ocho presuntos integrantes de alto nivel de la organización criminal, además de restricciones migratorias dirigidas a familiares, socios y colaboradores financieros vinculados con el grupo.

RECOMPENSAS FUERON EMITIDAS MEDIANTE PROGRAMAS FEDERALES

Las recompensas fueron anunciadas a través del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP) y del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).

En estas acciones participan el Departamento de Justicia (DOJ), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras dependencias estadounidenses.

Las autoridades informaron que se habilitaron diversos canales confidenciales para recibir información, incluidos números telefónicos, correo electrónico y aplicaciones de mensajería con cifrado como WhatsApp, Signal y Threema.

CANCELAN VISAS A FAMILIARES Y COLABORADORES DEL CJNG

Como parte del mismo paquete de medidas, el gobierno estadounidense impuso restricciones de visa a 65 personas identificadas como familiares directos, socios personales y colaboradores financieros relacionados con integrantes sancionados del CJNG.

De acuerdo con la información oficial, 26 de esas personas contaban con visas vigentes para ingresar legalmente a Estados Unidos, las cuales fueron revocadas con efecto inmediato.

Las autoridades estadounidenses señalaron que esta medida forma parte de la política de restricción migratoria implementada desde junio de 2025, con la que, hasta la fecha, se han cancelado 93 visas a familiares y colaboradores de integrantes de organizaciones clasificadas por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

MEDIDAS BUSCAN AFECTAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL GRUPO

Según el gobierno estadounidense, las restricciones pretenden limitar la capacidad de las organizaciones criminales para utilizar el sistema financiero, inmobiliario y otros servicios disponibles en Estados Unidos.

Las sanciones fueron ampliadas bajo la Orden Ejecutiva 14059, con el objetivo de incluir a personas que presuntamente han participado como operadores financieros, prestanombres o administradores de empresas y bienes relacionados con integrantes del CJNG.

Las autoridades indicaron que estas acciones complementan las investigaciones penales que mantienen el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y HSI.

JUAN CARLOS VALENCIA ENCABEZA LA LISTA DE LOS MÁS BUSCADOS

Estados Unidos informó que, tras confirmarse el fallecimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la recompensa por Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, identificado como hijastro del fundador del CJNG, fue incrementada a 25 millones de dólares, convirtiéndose en el principal objetivo de las autoridades estadounidenses.

OCHO INTEGRANTES DEL CJNG TIENEN RECOMPENSAS VIGENTES

Además de Juan Carlos Valencia González, el gobierno de Estados Unidos mantiene recompensas por otros presuntos integrantes de la organización criminal.

Entre ellos se encuentran:

- Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

- Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, por quien también se ofrecen hasta 15 millones de dólares.

- Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, identificado como yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

- Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Tripa”, por quien se ofrecen hasta 10 millones de dólares.

- Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, con una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

- Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, con una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

- Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por quien las autoridades ofrecen hasta 2 millones de dólares.