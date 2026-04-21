Evacuan a 110 personas por incendio en restaurante italiano de Valle Oriente, en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 21 abril 2026
    Evacuan a 110 personas por incendio en restaurante italiano de Valle Oriente, en Nuevo León
    Incendio en restaurante de Torre Avalanz moviliza a Protección Civil; evacúan a 110 personas y controlan el fuego sin lesionados en San Pedro Cortesía
    Evacuan a 110 personas por incendio en restaurante italiano de Valle Oriente, en Nuevo León
    Evacuan a 110 personas por incendio en restaurante italiano de Valle Oriente, en Nuevo León

Los hechos se registraron la mañana de este martes y el fuego se inició en un estante del área de la cocina del negocio denominado Cenacolo-il Ristorante Italiano

Monterrey, Nuevo León.- Un total de 110 personas que laboran en la Torre Avalanz fueron evacuadas debido a un incendio en un restaurante italiano que se ubica en el primer nivel de ese inmueble.

Los hechos se registraron la mañana de este martes cuando personal de la torre comenzó a ver humo que salía de las instalaciones del negocio denominado Cenacolo-il Ristorante italiano, el cual se ubica sobre la avenida Batallón de San Patricio 109 en la colonia Valle Oriente, en el ayuntamiento de San Pedro, Garza García.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/incendio-en-bodega-deja-cuatro-intoxicados-y-mas-de-180-evacuados-en-nuevo-leon-DG20151938
$!Evacuan a 110 personas por incendio en restaurante italiano de Valle Oriente, en Nuevo León

A la hora del siniestro, el restaurante se encontraba cerrado; sin embargo, debido a que conecta con la Torre Avalanz a través del sótano E1, de manera preventiva se procedió a la evacuación del personal de la torre, del cual se contabilizaron 110.

$!Evacuan a 110 personas por incendio en restaurante italiano de Valle Oriente, en Nuevo León

Al arribo de elementos de Protección Civil de Nuevo León al lugar de los hechos, el fuego ya había sido controlado por personal de mantenimiento a través del uso de extintores.

El siniestro comenzó en el área de la cocina, en un estante en donde se localizan diversos insumos como aceites, alimentos y cartón. El fuego alcanzó a provocar daños en lámparas y una mesa de plástico.

$!Evacuan a 110 personas por incendio en restaurante italiano de Valle Oriente, en Nuevo León
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amenaza-de-tiroteo-causa-alarma-en-secundaria-de-nuevo-leon-GG20151340

Con el apoyo de Bomberos Nuevo León se realizó el enfriamiento y ventilación, por lo que se descartaron riesgos adicionales y se autorizó el regreso del personal al edificio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bomberos
incendios

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Madres buscadoras

Madres buscadoras
true

Operaciones unilaterales de EU en territorio mexicano

Los contagios por picadura de garrapata en México registran un aumento superior al 100% en estados clave como Chihuahua y Sonora durante el primer trimestre de 2026.

¡Cuidado con las garrapatas!... Picaduras se triplican en hospitales de México y elevan el riesgo de enfermedades
El actor y comediante Ricardo de Pascual falleció a los 89 años. Su legado en la televisión mexicana incluye participaciones en clásicos como El Chavo del 8 y otras producciones icónicas.

Fallece el actor y comediante Ricardo de Pascual a los 89 años de edad; participó en El Chavo del 8, Anabel y La familia P. Luche
De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP estos meses, previo a la recta final del ciclo escolar, tendrán un descanso largo de 6 días que combina días festivos y suspensión de clases.

Megapuente de 6 días en mayo y abril de 2026: los días que habrá suspensión de clases, según la SEP
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Mensaje. La artista solicitó apoyo para recuperar las prendas robadas, consideradas parte de su legado en la música pop.

Madonna denuncia robo de vestuario histórico tras su aparición en Coachella
El ídolo del América y el referente de las Chivas protagonizan el momento más viral del Juego de Leyendas, demostrando que el respeto profesional supera cualquier rivalidad deportiva.

¿Adiós rivalidad entre Chivas y Águilas?... Cuauhtémoc Blanco firma la playera del ‘Bofo’ Bautista en partido de Leyendas (video)