$!Evacuan a 110 personas por incendio en restaurante italiano de Valle Oriente, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un total de 110 personas que laboran en la Torre Avalanz fueron evacuadas debido a un incendio en un restaurante italiano que se ubica en el primer nivel de ese inmueble. Los hechos se registraron la mañana de este martes cuando personal de la torre comenzó a ver humo que salía de las instalaciones del negocio denominado Cenacolo-il Ristorante italiano, el cual se ubica sobre la avenida Batallón de San Patricio 109 en la colonia Valle Oriente, en el ayuntamiento de San Pedro, Garza García.

A la hora del siniestro, el restaurante se encontraba cerrado; sin embargo, debido a que conecta con la Torre Avalanz a través del sótano E1, de manera preventiva se procedió a la evacuación del personal de la torre, del cual se contabilizaron 110.

Al arribo de elementos de Protección Civil de Nuevo León al lugar de los hechos, el fuego ya había sido controlado por personal de mantenimiento a través del uso de extintores. El siniestro comenzó en el área de la cocina, en un estante en donde se localizan diversos insumos como aceites, alimentos y cartón. El fuego alcanzó a provocar daños en lámparas y una mesa de plástico.

Con el apoyo de Bomberos Nuevo León se realizó el enfriamiento y ventilación, por lo que se descartaron riesgos adicionales y se autorizó el regreso del personal al edificio.

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