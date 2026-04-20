Incendio en bodega deja cuatro intoxicados y más de 180 evacuados, en Nuevo León

MONTERREY, Nuevo León.- El incendio en una bodega dejó este lunes un saldo de cuatro personas intoxicadas y 188 evacuados en General Escobedo, Nuevo León. El siniestro se registró en un inmueble ubicado en Electromecánica y avenida De las Industrias en el Parque Industrial Escobedo.

Protección Civil del estado informó que el fuego se pudo haber originado en el horno donde se trabajan las tarimas. En el lugar se trabajó en conjunto con Bomberos Nuevo León y Protección Civil del ayuntamiento que se encargaron de realizar las maniobras de enfriamiento y retirar los residuos de madera que estaban en el lugar.

En el sitio se atendieron a cuatro intoxicados que fueron atendidos por unidades de la Cruz Roja de Monterrey.

La razón social de la empresa es Kayak Packaging de donde se evacuaron a las 188 personas entre personal operativo y de administración. Al sitio también se movilizaron elementos del Ejército y la policía de General Escobedo.

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