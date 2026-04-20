Amenaza de tiroteo causa alarma en secundaria de Nuevo León

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México
/ 20 abril 2026
    Amenaza de tiroteo causa alarma en secundaria de Nuevo León
    Una ‘pinta’ con una amenaza de tiroteo causó alarma entre estudiantes y padres de familia en una secundaria en San Nicolás de los Garza, este lunes. ESPECIAL

Un mensaje con la amenaza de tiroteo fue localizado en uno de los baños del plantel educativo

MONTERREY, NL.- Una ‘pinta’ con una amenaza de tiroteo causó alarma entre estudiantes y padres de familia en una secundaria en San Nicolás de los Garza, este lunes.

De acuerdo con lo que trascendió, el mensaje que advertía del tiroteo fue encontrado en uno de los baños y originó que se desplegara el protocolo de seguridad en estos casos.

El plantel donde se registraron los hechos es la Secundaria número 45 Luis Donaldo Colosio Murrieta que se ubica en la Colonia Los Ángeles segundo sector.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detonaciones-de-arma-en-piramides-de-teotihuacan-agresor-y-una-mujer-canadiense-pierden-la-vida-EH20145375

Como medida preventiva en el sitio se presentaron policías municipales mientras que personal del plantel ejecutó “El Operativo Mochila”, sin que se realizará el hallazgo de armas u objetos de peligro.

El hallazgo de la ‘pinta’ presuntamente se realizó el viernes y debido a que se difundió a través de grupos de chat causó la alarma de los estudiantes y los padres ante el temor de cualquier situación de riesgo.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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