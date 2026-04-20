Amenaza de tiroteo causa alarma en secundaria de Nuevo León

MONTERREY, NL.- Una ‘pinta’ con una amenaza de tiroteo causó alarma entre estudiantes y padres de familia en una secundaria en San Nicolás de los Garza, este lunes.

De acuerdo con lo que trascendió, el mensaje que advertía del tiroteo fue encontrado en uno de los baños y originó que se desplegara el protocolo de seguridad en estos casos.

El plantel donde se registraron los hechos es la Secundaria número 45 Luis Donaldo Colosio Murrieta que se ubica en la Colonia Los Ángeles segundo sector.