¡Cuidado con las garrapatas!... Picaduras se triplican en hospitales de México y elevan el riesgo de enfermedades

El incremento en el número de fallecimientos también subraya una realidad cruda: la detección tardía sigue siendo el mayor obstáculo para la supervivencia de los pacientes.

La narrativa de que este era un problema exclusivo del campo ha quedado obsoleta. Hoy, las garrapatas infectadas se encuentran en jardines, patios y parques públicos de las principales ciudades fronterizas, impulsadas por condiciones climáticas que favorecen su reproducción acelerada.

A diferencia de años anteriores, la velocidad de propagación en 2026 sugiere un cambio en el comportamiento de los reservorios y una mayor exposición en zonas urbanas.

Los datos no mienten: en regiones estratégicas, los contagios no solo han crecido, sino que se han duplicado, dejando una estela de preocupación en las familias y en los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Lo que comenzó como una alerta estacional en el norte de México se ha transformado, en este primer tramo de 2026, en una crisis de salud pública que desafía las estadísticas previas. La rickettsiosis , esa enfermedad silenciosa transmitida por la picadura de garrapata , ha dejado de ser un riesgo aislado para convertirse en una amenaza exponencial.

“Los tiempos legislativos no son los tiempos de las personas pacientes que impulsamos y esperamos el reconocimiento de nuestros derechos por nuestra dignidad, nuestra autonomía y nuestra libertad hasta el final”, refirió Samara Martínez.

La legislación es impulsada por la activista y paciente Samara Martínez, la Coalición Muerte Diga Ya y la asociación civil Práctica: Laboratorio para la Democracia, que promueven el reconocimiento del derecho a una muerte digna.

El panorama nacional revela una división geográfica marcada, pero con un denominador común: la persistencia del vector. Hasta el corte de abril, la cifra de casos confirmados ha superado con creces las expectativas de las instituciones de salud.

Mientras que en 2025 los números permitían un margen de maniobra, el ritmo actual de 2026 ha forzado a las autoridades a redoblar esfuerzos en estados donde la incidencia se ha vuelto incontrolable.

EL IMPACTO CRÍTICO EN LA FRONTERA NORTE

Chihuahua se ha posicionado como el epicentro de esta crisis sanitaria. En lo que va del año, el estado ha confirmado 35 casos, una cifra que contrasta drásticamente con los 16 reportados en el mismo periodo del año anterior. Este aumento del 118% no es solo un número en un gráfico; representa vidas humanas en una región donde la letalidad ha superado el 40%. Ciudad Juárez, en particular, concentra la mayor carga de morbilidad, convirtiéndose en el municipio con el repunte más agresivo de todo el territorio mexicano.

Sonora no se queda atrás en esta tendencia preocupante. El Informe Epidemiológico estatal indica que se han registrado 30 casos y 12 defunciones, lo que supone un incremento del 36% respecto a la semana 13 del 2025. Los expertos señalan que, aunque la cifra nominal parece menor a la de su vecino, la velocidad con la que aparecen nuevos brotes en localidades pequeñas es una señal de que el vector está ganando terreno en ecosistemas previamente controlados.

Por su parte, Sinaloa y Coahuila mantienen una vigilancia estrecha ante el aumento de casos probables. En Sinaloa se han contabilizado 26 contagios firmes, mientras que en Coahuila las autoridades reportan al menos cinco decesos vinculados directamente a la rickettsia. Esta franja del norte del país se ha consolidado como un “foco rojo” donde la convivencia con animales domésticos sin el control parasitario adecuado está pasando una factura muy alta a la población civil.

ESTADÍSTICAS QUE EXIGEN ATENCIÓN INMEDIATA

A nivel nacional, la Secretaría de Salud ha identificado que la amenaza no es exclusiva del norte, aunque ahí resida su mayor fuerza. Se han notificado reportes de casos sospechosos en 28 de las 32 entidades federativas. Esta dispersión indica que, si bien no todos los estados reportan brotes masivos, el riesgo de encontrar una garrapata portadora de la bacteria Rickettsia rickettsii es una posibilidad real en casi todo México durante este 2026.

· Chihuahua registra un incremento superior al 100% anual.

· Sonora presenta una letalidad que roza el 40% en casos confirmados.

· Se han contabilizado 347 casos probables a nivel nacional solo en el primer trimestre.

· La rickettsiosis tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días tras la picadura.

· El 2025 cerró con 547 casos totales, cifra que podría ser superada antes del otoño de 2026.

“La falta de materiales de prevención accesibles ha contribuido a que la incidencia no disminuya a pesar de las campañas”, señalan especialistas de Salud Pública de México. Esta declaración pone el dedo en la llaga sobre la infraestructura preventiva. No se trata solo de limpiar patios, sino de un acceso real y económico a tratamientos para mascotas y fumigantes eficaces que puedan cortar la cadena de transmisión de manera definitiva antes de que el verano incremente las cifras.

DATOS CURIOSOS Y REALIDADES DEL VECTOR

Un dato que suele pasar desapercibido es que las garrapatas pueden sobrevivir meses sin alimentarse, esperando el momento justo para adherirse a un huésped. Además, no saltan ni vuelan; se valen del contacto directo para trasladarse. En el contexto de 2026, se ha observado que el cambio climático ha extendido sus ciclos de actividad, permitiendo que las poblaciones de estos arácnidos permanezcan activas incluso durante meses que antes se consideraban de baja transmisión por las temperaturas frescas.