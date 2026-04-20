Madonna denuncia robo de vestuario histórico tras su aparición en Coachella
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La estrella pop acompañó a Sabrina Carpenter en la segunda fecha y ahí estrenó una canción inédita
Todo fue éxito, alegría y felicidad para Madonna en su regreso a los escenarios como invitada de Sabrina Carpenter en su segundo show en vivo. La artista asistió con el mismo vestuario con el que se presentó hace 20 años como parte de la promoción de ‘Confessions on a Dance Floor’; sin embargo, eso no fue suficiente para evitar que el outfit fuera robado.
“¡Sigo en la cima desde el viernes por la noche en Coachella!”, comenzaba la parte más alegre del mensaje de Madonna, publicado en sus historias de Instagram. “Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Traer ‘Confessions II’ de vuelta al lugar donde comenzó fue una emoción increíble!”, escribió la denominada ‘Reina del Pop’.
Sin embargo, el mensaje y el recuerdo se vieron opacados debido a que las piezas que tanto presumió le fueron robadas.
¿QUÉ LE ROBARON A MADONNA?
La intérprete de ‘Sorry’ pidió al público o a las personas que estuvieron cerca, laboralmente, que se reportaran si tenían pistas o información y que cooperaran.
“Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales: la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas. No son solo ropa, son parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron”, dijo la estrella.
Insistió en que habrá una recompensa cuando se le entreguen esos elementos que forman parte de su carrera y de la historia de la cultura pop musical.
Pidiendo ayuda al público, escribió: “Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo a través de Infomaverick2026@gmail.com. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón”.
EL MOMENTO ESTELAR
Madonna apareció junto a Carpenter luciendo un corsé, una camisola, guantes, medias y botas, todo en color morado. En el escenario, comentó que el corsé, las botas y la chaqueta eran prendas que había usado en su presentación de 2006.