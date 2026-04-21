Fallece el actor y comediante Ricardo de Pascual; participó en El Chavo del 8, Anabel y La familia P. Luche

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/ 21 abril 2026
    Fallece el actor y comediante Ricardo de Pascual; participó en El Chavo del 8, Anabel y La familia P. Luche
    El actor y comediante Ricardo de Pascual falleció a los 89 años. Su legado en la televisión mexicana incluye participaciones en clásicos como El Chavo del 8 y otras producciones icónicas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Fallece Ricardo de Pascual, actor de El Chavo del 8. Su trayectoria y lucha contra el EPOC marcaron su vida y carrera; falleció a los 85 años de edad

La madrugada del 21 de abril se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, actor y comediante que dejó huella en la televisión nacional. A los 85 años, su partida fue anunciada por la Asociación Nacional de Actores, que compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero... Nuestro más sentido pésame”, expresó la organización, generando una ola de reacciones entre colegas y seguidores que recordaron su trayectoria.

Su carrera estuvo marcada por su participación en producciones emblemáticas como El Chavo del 8, donde colaboró en el universo creativo de Roberto Gómez Bolaños, consolidándose como un rostro familiar para generaciones de espectadores.

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ENFERMEDAD, RESILIENCIA Y VOCACIÓN HASTA EL FINAL

Aunque la causa oficial de su fallecimiento no ha sido confirmada, el propio actor había hablado abiertamente sobre su diagnóstico de Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, padecimiento que afectó de manera progresiva su capacidad respiratoria.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño... llegué a fumar hasta tres cajetillas diarias”, confesó en una entrevista, reconociendo el impacto de años de tabaquismo en su salud. La condición se agravó tras contagiarse de COVID-19, lo que marcó un deterioro más evidente.

A pesar de enfrentar problemas en la columna, el corazón y los riñones, nunca consideró abandonar su profesión. “Yo no me veo fuera del trabajo... el trabajo me da vida”, afirmó, dejando claro que su vínculo con los escenarios era parte esencial de su identidad.

UNA HISTORIA PERSONAL MARCADA POR EL AMOR Y LA FE

En medio de sus complicaciones médicas, Ricardo de Pascual vivió una historia poco común. Su relación con Martha, quien en el pasado fue monja, comenzó a través de redes sociales y evolucionó con el tiempo hasta convertirse en una relación sólida.

“Era su fan y era monja... empezamos a intercambiar mensajes”, relató ella sobre el inicio de una historia que se extendió por casi dos décadas antes de formalizarse. La pareja decidió casarse en circunstancias poco convencionales, durante la pandemia y mediante una ceremonia virtual.

“Nos casamos por Zoom... un doctor le había dicho que no llegaba ni a abril”, recordó su esposa, en una anécdota que refleja la manera en que enfrentaron juntos la incertidumbre.

LEGADO EN LA TELEVISIÓN Y LA COMEDIA POPULAR

Nacido en 1940, el actor construyó una carrera amplia que abarcó teatro, televisión y comedia. Además de su paso por El Chavo del 8, participó en programas como La familia P. Luche, Anabel y Vecinos, consolidando una presencia constante en la pantalla chica.

Su estilo se caracterizó por una comedia cercana al público, con personajes que conectaban desde lo cotidiano. Durante décadas, fue parte de una generación que definió el humor televisivo en México.

Con su fallecimiento, se cierra un capítulo en la historia del entretenimiento nacional, dejando tras de sí un legado que permanece en la memoria colectiva.

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DATOS CURIOSOS SOBRE RICARDO DE PASCUAL

• Participó en el universo creativo de Chespirito, uno de los más influyentes en la televisión latinoamericana

• Su diagnóstico de EPOC lo llevó a hablar públicamente sobre los efectos del tabaquismo

• Se casó tras 18 años de relación con una mujer que había sido monja

• Continuó trabajando en televisión pese a múltiples problemas de salud

• Formó parte de producciones que marcaron distintas generaciones de televidentes

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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