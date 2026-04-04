Excluyen a NL y Tamaulipas en reapertura de ganado; Coahuila si está contemplado por EU

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México
/ 4 abril 2026
    Excluyen a NL y Tamaulipas en reapertura de ganado; Coahuila si está contemplado por EU
    La mosca parasitaria está volando y reproduciéndose en la región, con cinco casos acumulados en Nuevo León, desde septiembre pasado, y 111 en Tamaulipas. REFORMA

Nuevo León sigue sin recuperar su permiso de exportación a Estados Unidos, que perdió en el 2023 por deficiencias en la inspección contra la tuberculosis bovina

Mientras Sonora, Chihuahua e inclusive Coahuila están contemplados por Estados Unidos para una posible reapertura parcial a las importaciones bovinas, Nuevo León y Tamaulipas se quedarían atrás por el gusano barrenador, advirtieron especialistas.

Y es que la mosca parasitaria está volando y reproduciéndose en la región, con cinco casos acumulados en Nuevo León, desde septiembre pasado, y 111 en Tamaulipas, desde diciembre, según el conteo hasta el miércoles del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-en-reynosa-campo-de-exterminio-II19777078

Con dos casos de presunta transmisión local de la larva en Nuevo León, presentados esta semana y la pasada, y Tamaulipas prácticamente invadido de contagios desde principios de año, la reactivación de los envíos de reses desde estos dos estados estarÌa descartada.

El pasado 28 de marzo, Estados Unidos insinuó que podría abrir próximamente el puerto terrestre de Arizona-Sonora, en Agua Prieta, a donde todavía no ha llegado la plaga, de acuerdo con lo adelantado a ganaderos estadounidenses por su Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

”El gusano barrenador se mantiene a 800 millas (mil 287 kilómetros) de Arizona, lo que coloca a Agua Prieta como punto inicial probable”, dijo Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

”El plazo de dos a cuatro semanas ser· clave para definir la reapertura”, añadió.

A su vez, el especialista en ganadería Alberto Banuet consideró que otros candidatos a una medida similar son Chihuahua y Coahuila, por carecer de infecciones y por su buena relación comercial con Estados Unidos, y adelantó que Nuevo León y Tamaulipas permanecerían bloqueados.

“Estados Unidos está teniendo presiones con los engordadores de Texas (para reabrir las importaciones de México)”, señaló dijo Banuet.

“Eso está ayudando a reabrir parcialmente, lo más alejado posible de los focos de infección.

“Los ganaderos de Sonora y Chihuahua tienen la ventaja de una relación de décadas, no solamente comercial, sino hasta de amistad y familiar”, agregó.

Encima, Nuevo León sigue sin recuperar su permiso de exportación a Estados Unidos, que perdió en el 2023 por deficiencias en la inspección contra la tuberculosis bovina.

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