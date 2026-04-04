Reportan en Reynosa ‘campo de exterminio’

El portavoz de la agrupación, José Andrés Méndez, dijo que tras reportar el hecho, llegaron autoridades estatales y federales, que desalojaron a las madres buscadoras alegando el protocolo de levantamiento de evidencias.

El colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos reportó ayer el hallazgo de ocho cráneos y diversos restos óseos en lo que calificó como un “campo de exterminio”, presuntamente del crimen organizado.

Méndez explicó que una denuncia anónima los alertó del predio, localizado a las afueras del suroeste de Reynosa, en una zona despoblada y cerca de la Colonia Puerta Sur.

”Son alrededor de 500 metros donde se hallaron huesos dispersos y ocho cráneos”, dijo el vocero.

“La denuncia anónima que recibimos nos reportó cuando menos 14 cráneos, ya localizamos ocho y bastantes restos óseos, algunos en superficie, otros con exposición térmica (quemados) y otros en fosas, enterrados”, añadió.

El caso detonó una movilización masiva e inmediata de las autoridades.

Según relató Méndez, al lugar arribó personal de la FiscalÌa Especializada en Desapariciones y agentes del Ministerio Público para dar fe del hallazgo, seguidos rápidamente por la Policía Investigadora, la Guardia Nacional y vehículos blindados “mamba” de la Sedena.

”Estoy hablando con la Comisionada Nacional de Búsqueda para que nos apoye con prospección científica para el procesamiento”, agregó, tras destacar que hubo una rápida respuesta institucional.Méndez informó además que en los últimos días las madres buscadoras de Reynosa han reportado tres hallazgos de restos óseos en distintas colonias de la ciudad, registrándolos la Fiscalía Especializada.

El lunes, miércoles y jueves se hicieron los hallazgos, precisó. El primer hallazgo fue en una brecha por área rural enmontada a dos kilómetros, en el Fraccionamiento Puerta Sur; el segundo, en la Colonia San Valentín, y el tercero, también en el Fraccionamiento Puerta Sur.

La zona sur de Reynosa, tanto en colonias de la periferia como en áreas rurales o enmontadas, el crimen organizado comete ejecuciones y busca desaparecer los cuerpos, se aseguró.