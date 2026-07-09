Exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar, podría ir 13 años a la cárcel

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar, podría ir 13 años a la cárcel
    En tanto, el artículo 213 Octies, del capítulo IV de la violencia vicaria, del Título Décimo Segundo bis delitos de violencia contra la mujer en razón de género, determina que al que cometa violencia vicaria se le impondrá de dos a seis años de prisión. CUARTOSCURO

Según el Código Penal Federal del Estado de Morelos, el artículo 202 bis, del capítulo I bis Violencia Familiar, del Título Décimo Delitos contra la Familia, establece que al que cometa violencia familiar se le impondrá de tres a siete años de prisión, de 200 a 500 días multa

Después de que se dictó prisión preventiva al exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, acusado de los delitos de violencia familiar y vicaria contra su esposa María Felicia Jiménez Lavie, las penas a las que podría ser sujeto alcanzan los 13 años de prisión y multas de hasta 500 días.

Según el Código Penal Federal del Estado de Morelos, el artículo 202 bis, del capítulo I bis Violencia Familiar, del Título Décimo Delitos contra la Familia, establece que al que cometa violencia familiar se le impondrá de tres a siete años de prisión, de 200 a 500 días multa, pérdida de los derechos que tenga con respecto al ofendido, inclusive los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela, así como la obligación de recibir tratamiento sicológico específico para su rehabilitación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/reubican-a-rocha-moya-en-operativo-secreto-para-evitar-extraccion-de-estados-unidos-revela-loret-de-mola-AC22023928

En tanto, el artículo 213 Octies, del capítulo IV de la violencia vicaria, del Título Décimo Segundo bis delitos de violencia contra la mujer en razón de género, determina que al que cometa violencia vicaria se le impondrá de dos a seis años de prisión, y las penas previstas aumentarán hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo si se incurre en daño físico a las hijas o hijos de la víctima.

Además, dispone que si la retención o sustracción se realiza en contra de una persona menor de 12 años, las penas previstas en el presente artículo aumentarán hasta en una mitad, y si el agresor devuelve a los menores a la madre en cualquier parte del proceso, la pena se podrá reducir de uno a cuatro años de prisión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Prisión Preventiva
Violencia Intrafamiliar

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El Cerro de la Vega, detrás del Cerro de las Galeras, es una de las tres zonas que se considera que podrían ser áreas naturales protegidas.

Saltillo: Proponen estudios para declarar 3 Áreas Naturales Protegidas y 5 parques ecológicos
La firma japonesa anunció que trasladará la producción de la Tacoma de Baja California a una planta en Texas.

Sin afectaciones en Coahuila por anuncio de Toyota de llevarse modelo a EU
El huachicol fiscal representa los mayores escándalos de corrupción en la historia del país.

Urgen en la 4T mayor coordinación contra huachicol fiscal con apoyo de Estados Unidos
El Boston Stadium será escenario de un duelo que definirá al primer semifinalista de la Copa Mundial 2026.

Francia vs Marruecos: horario, transmisión y todo lo que debes saber de los Cuartos de Final del Mundial 2026
Logro. Justin Bieber volverá a un escenario de talla internacional como parte del primer Show de Medio Tiempo en una Final de la Copa Mundial de la FIFA.

Justin Bieber se suma a Madonna, Shakira y BTS para el show de medio tiempo de la Final del Mundial
Gerardo Fernández Noroña informó que recurrirá la resolución del TEEM y afirmó que el fallo aún no es definitivo, pues será revisado por una Sala Regional.

Noroña impugnará sanción por violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan
Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, es señalado por Estados Unidos como líder de Los Rugrats y enfrenta siete cargos federales.

¿Quiénes son Los Rugrats? El brazo armado de Los Mayos cuyo líder enfrenta cargos por narcoterrorismo en EU
Imponen prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla

Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar