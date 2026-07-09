Exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar, podría ir 13 años a la cárcel

Después de que se dictó prisión preventiva al exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, acusado de los delitos de violencia familiar y vicaria contra su esposa María Felicia Jiménez Lavie, las penas a las que podría ser sujeto alcanzan los 13 años de prisión y multas de hasta 500 días.

Según el Código Penal Federal del Estado de Morelos, el artículo 202 bis, del capítulo I bis Violencia Familiar, del Título Décimo Delitos contra la Familia, establece que al que cometa violencia familiar se le impondrá de tres a siete años de prisión, de 200 a 500 días multa, pérdida de los derechos que tenga con respecto al ofendido, inclusive los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela, así como la obligación de recibir tratamiento sicológico específico para su rehabilitación.