Reubican a Rocha Moya en operativo secreto para evitar extracción de Estados Unidos, revela Loret de Mola

CDMX.- Rubén Rocha Moya habría sido reubicado de emergencia y en absoluto secreto por fuerzas federales tras la alerta de que el gobierno de Estados Unidos planeaba un operativo clandestino para arrestar y extraer del país al gobernador con licencia de Sinaloa. La revelación es hecha hoy por el periodista Carlos Loret de Mola en su columna Historias de Reportero, donde da detalles de este episodio ocurrido presuntamente esta semana.

“Según me revelan fuentes de primer nivel, de manera intempestiva fuerzas federales acudieron al sitio donde se refugia el morenista gobernador con licencia de Sinaloa y lo cambiaron de ubicación”, refiere en su artículo. Para el periodista, este hecho advierte que la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido mantener el blindaje sobre el gobernador incluso a costa de la viabilidad económica y la seguridad del país, cediendo ante el chantaje político de “si caigo yo, caes tú” por parte de la cúpula sinaloense. “Sheinbaum tomó nota de la amenaza que de botepronto soltaron Rocha e Inzunza: esto no es contra nosotros, es contra el movimiento y sus liderazgos emblemáticos. El ‘si caigo yo, caes tú’ surtió efecto”, asevera el editorialista. PREFIRIERON ESCONDERLO La movilización para reubicar a Rocha Moya, detalla Loret de Mola, se ejecutó bajo el más alto nivel de confidencialidad el lunes de semana ante la sospecha de una incursión norteamericana. “El lunes de esta semana una alerta se difundió en el entorno del morenista Rubén Rocha Moya (...) Recibieron la información de que el gobierno de Estados Unidos podría estar implementando un operativo para llevárselo, y prefirieron cambiarlo de lugar. Esconderlo, pues. Todo fue rápido y en el más absoluto de los secretos”, señala. Hace dos meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió la captura de Rocha Moya y nueve colaboradores clave, entre ellos el senador Enrique Inzunza, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha rehusado a llevar a cabo las detenciones de los funcionarios y ha rechazado las acusaciones alegando falta de pruebas, e incluso ha tomado una posición de defensa bajo el argumento de la soberanía nacional.

El periodista cuestiona que Sheinbaum haya abandonado su característico pragmatismo para defender “a costa de lo que sea” a Rubén Rocha, “aunque se lleve entre las patas al país”. “Cuando Estados Unidos pidió que detuvieran a Rocha, Inzunza y demás funcionarios por sus nexos con el narco, Sheinbaum reaccionó iracunda con una defensa poco creíble: lleva dos meses diciendo que no hay pruebas cuando todos –incluyendo morenistas– sabemos de los vínculos de Rocha con el Cártel de Sinaloa”, expone. Para el columnista, esta protección sólo puede responder al chantaje político del “si caigo yo, caes tú”, el cual funciona cuando existe complicidad. “Sólo así se explica el acto de irracionalidad política de defender a Rocha y secuaces, a costa de arriesgar la viabilidad de su gobierno, su resultado electoral y, en última instancia, al país”, advierte. ¿DÓNDE ESTÁ RUBÉN ROCHA? En sus Historias de Reportero, Loret de Mola no indica dónde se refugiaba el sinaloense ni a dónde fue reubicado. Sin embargo, periodistas como Raymundo Riva Palacio han mencionado que Rocha Moya se resguardaba en un “rancho en Guamúchil, a una hora y media al norte de Culiacán”, bajo vigilancia del Ejército. En su columna de hoy, Riva Palacio asegura que el morenista permanece en Sinaloa, pero ahora se encuentra protegido en una de las instalaciones militares del Ejército dentro del estado.

“Nueva información que ha trascendido en la Secretaría de la Defensa revela que el exgobernador está siendo protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado”, refiere. La ubicación de Rocha Moya no ha sido confirmada de forma oficial. Al respecto, la presidenta Sheinbaum ha dicho que se encuentra localizable en Culiacán, pero sin dar detalles.

EL BLINDAJE A ROCHA LE ESTÁ SALIENDO CARO A MÉXICO: LORET Blindar al mandatario sinaloense, asevera el autor de Historias de Reportero, está resultando sumamente costoso para México; por ejemplo, en el frente de la seguridad bilateral, la administración de Donald Trump ha iniciado lo que Loret de Mola califica como una tortura por goteo diplomática. Como muestra de este asedio, señala la exhibición del avión utilizado por el FBI para extraer a Ismael “El Mayo” Zambada, así como la no renovación del T-MEC.

“En seguridad, la tortura de Trump a Sheinbaum es por goteo. La última gota: el FBI presumiendo en un museo el avión en el que se llevaron a ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos para ser detenido y filtra que fue una operación de ellos. En lo comercial, el rechazo a extender 16 años la vigencia del T-MEC y someterlo a un proceso de validación anual que lo vuelve otro factor de incertidumbre”, detalla. Loret de Mola considera que la protección a Rocha Moya es “una gran equivocación” por parte del oficialismo, un daño “autoinfligido”, que “la están pagando y la pueden pagar más”.

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