Senador morenista acumula señalamientos de manejos pocos claros de recursos públicos

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    Senador morenista acumula señalamientos de manejos pocos claros de recursos públicos
    Mercado celebró la iniciativa que desapareció las “pensiones doradas” mientras que mantiene su dieta como senador y cobre una bolsa indeterminada de su pensión. CUARTOSCURO

Los morelenses le reprochan que mantuviera su pensión cobijado por la gestión de Blanco

Empresario antes que político, el senador morenista Víctor Mercado acarrea señalamientos de manejos pocos claros de recursos públicos en su paso por la Administración pública de Morelos con los Gobernadores Sergio Estrada Cajigal (PAN) y Cuauhtémoc Blanco (Morena).

Los morelenses le reprochan que mantuviera su pensión cobijado por la gestión de Blanco, quien decidió apartarlo de la Secretaría de Movilidad y Transporte para incorporarlo como “Ministro sin cartera, como asesor de confianza, pero con absoluta cercanía” al Mandatario.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-javier-corral-que-el-senador-morenista-enrique-inzunza-imputado-por-eu-no-esta-escondido-LD20890856

Restaurantero y discotequero, recientemente Mercado celebró la iniciativa que desapareció las “pensiones doradas” mientras que mantiene su dieta como senador y cobre una bolsa indeterminada de su pensión.

A finales de 2025, la Entidad Superior de AuditorÌa y Fiscalización (SAF) aprobó aplicar auditorías especiales sobre procesos de autorización y cobro de los trámites que se ventilaban en la entonces SecretarÌa de Movilidad y Transporte bajo su férula en la gestión del Gobernador Blanco.

Un político morelense explicó que la trayectoria del senador Mercado “es reciente y se constriñe a haber participado en la Administración del Gobernador Estrada Cajigal, pero no en responsabilidades políticas.

Habitualmente ha estado ligado a dependencias relacionadas con el transporte y en torno a eso, hay un sinnúmero de menciones de situaciones que no necesariamente han sido claras, en torno a las actividades alrededor de esas dependencias, placas o cualquier otro trámite.

$!Senador morenista acumula señalamientos de manejos pocos claros de recursos públicos

”Es reciente su incursión en una agenda política: arranca con el sexenio pasado, en donde tuvo un desempeño relevante por la cercanía que tenÌa con el Gobernador (Cuauhtémoc Blanco), y a partir de ahÌ empieza a incursionar con alguna intención política”.

Respaldado por Blanco, Mercado Salgado buscó en 2024 la candidatura de Morena a la Gubernatura pero su aspiración se quedó a medio gas frente a la Margarita González Saravia, actual Gobernadora morenista.

Como en el caso de las “corcholatas” que buscaron la candidatura presidencial, Víctor Mercado fue premiado con un escaño, desde donde se ha afanado en tejer redes políticas con miras a la elección de 2030.

”Pero este hombre no tiene antecedentes ni legislativos ni político-partidistas. En paralelo, en su actividad privada, ha incursionado en un sin n˙mero de negocios, en el sector restaurantero y en medios de comunicación locales”.

En Cuernavaca, como una “leyenda urbana, se dice que tiene varios restaurantes.

Se le menciona por aquí y por all· en distintos negocios, pero en el imaginario colectivo está asociado a negocios que le adjudican una riqueza que ha tenido en todos estos años.

”Toda esta parte de su vida empresarial no es muy clara porque, invariablemente está asociada a la parte pública: no es que él haya sido alguien relevante en el sector empresarial, sino alguien que en lo público tiene condiciones o elementos para ir al sector privado, sin mucha claridad o trayectoria”.

El senador Mercado, según la fuente consultada, “no necesariamente tiene el respaldo de la fuente actual. De hecho, representa el interÈs polÌtico asociado al anterior sexenio”.

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