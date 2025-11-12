Exhibe Marco obras realizadas con prendas ensangrentadas de víctimas de feminicidio

Prendas de vestir con restos de sangre de mujeres víctimas de feminicidio o los cristales de locales comerciales que quedaron en el abandono a consecuencia de la violencia forman parte de los elementos que utilizó la artista sinaloense, Teresa Margolles para dar vida a la exposición “Cómo Salimos” que será inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo (Marco) en Monterrey.

Este miércoles la propia artista y la directora del recinto cultural y curadora de la muestra, Taiyana Pimentel, encabezaron el recorrido exclusivo para medios de comunicación por la exposición que es la primera revisión en el Continente Americano del trabajo de la artista nacida en Sinaloa, en 1963.

Margolles comenzó su trayectoria en la década de los 90 como integrante del colectivo SEMEFO (Servicio Forense Mexicano) dedicado a explorar a través del performance asuntos alrededor de la muerte.

Pimentel dijo que la exposición de Margolles se puede resumir ‘en el dolor que ocasionan las muertes provocadas por la violencia y las desapariciones forzosas’.

A través de 28 obras y proyectos, la artista plantea temas como el feminicidio, las desapariciones, “ajustes de cuentas”, homicidios y migración.

‘Teresa Margolles no soluciona, siemplemente anota, anota con las herramientas que tiene, procesos estéticos derivados de un análisis, de un contacto directo’, indicó Pimentel.

La pieza que recibe a los visitantes a la exposición es un vestido de noche que fue realizado en un taller de Culiacán, Sinaloa, pero que fue intervenido por la artista con vidrios recuperados de un sitio en donde se registró un hecho violento.

‘La intervención que hice al vestido fue solicitar que le pusieran los vidrios que fueron recuperados después de un ajuste de cuentas’, contó la artista mexicana.

Mencionó que en las ciudades del país hay tantos espacios en donde han sucedido hechos violentos, que son ciudades que brillan por los vidrios incrustados en sus calles y caminos.

Otro proyecto que hace referencia a la violencia que azota al país es una instalación sonora de 32 paneles de vidrios que fueron desmontados de locales comerciales abandonados en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Monterrey por esa situación que permea en la nación. La instalación está acompañada por el sonido del tren que atraviesa el país hacia el norte y cruza la frontera con Estados Unidos.

El proyecto “Hilo en común” es uno de los más conmovedores porque se convocó a artistas del bordado a trabajar sobre telas impregnadas con sangre de mujeres víctimas de feminicidio.

La migración se aborda con “La Gran América” que es una instalación de mil 400 ladrillos que están elaborados con lodo del Río Bravo y que hacen referencia a los riesgos que enfrentan los migrantes en su afán de cruzar la frontera que divide México con Estados Unidos.

La muestra será inaugurada el viernes 14 de noviembre y estará en el Museo de Arte Contemporáneo (Marco) hasta el 22 de marzo de 2026.