Decomisa FGR en Nuevo León 12 kilos de droga y más de 106 litros de hidrocarburo, solo en octubre 2025

Monterrey, Nuevo León.- Al cierre del mes de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) logró el decomiso de 12 kilos de fentanilo, más de 106 litros de hidrocarburo y sentencias condenatorias en contra de 79 personas en procedimientos abreviados y en juicio oral, en Nuevo León.

La dependencia federal detalló, en un comunicado, que también consiguió la vinculación a proceso de 89 imputados en 64 asuntos por diversos delitos federales y consiguió la judicialización de 128 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Además, se dio cumplimiento a 523 mandamientos ministeriales, de 531 que fueron recibidos en este periodo de tiempo, y por lo que concierne al abatimiento de mandamientos judiciales, se cumplieron 14 órdenes de aprehensión.

Durante el mes de octubre, se realizaron dos cateos, 11 operativos en los que se aseguraron 12 kilos de fentanilo, nueve kilos 610 gramos de marihuana, la detención de nueve personas y dos inmuebles asegurados.

La FGR indicó que también se logró el aseguramiento de 106 mil 350 litros de hidrocarburo, cinco armas de fuego, 31 cartuchos, nueve cargadores y ocho vehículos.