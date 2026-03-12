Exhiben a Yunes Márquez representando al Senado en la OCDE sin cargo activo

La licencia que solicitó el senador Miguel Ángel Yunes Márquez es irregular: viajó al extranjero ostentando la representación del Senado mientras que su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, rindió protesta el martes como su suplente, según la legisladora panista Laura Esquivel.

El morenista Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, solicitó licencia del 9 al 16 de marzo para participar en una reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE del 11 al 13. Incluso, aparece en una foto.

“¿Qué hace Miguel Ángel Yunes hijo acreditado como senador en un evento en París y su papá aquí en el Senado ocupando su escaño? Si Miguel Ángel Yunes padre es senador, Miguel hijo no lo es; es senador con licencia y no puede representar al Senado en ningún evento”, advirtió la panista en su cuenta de X.

La presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, dijo que Yunes Márquez había viajado “a título personal”.