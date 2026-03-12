Exhiben a Yunes Márquez representando al Senado en la OCDE sin cargo activo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 12 marzo 2026
    Exhiben a Yunes Márquez representando al Senado en la OCDE sin cargo activo
    La oposición denuncia una “senaduría doble”: por parte de los senadores Yunes tras una licencia presuntamente irregular. CUARTOOSCURO

Denunciaron que Miguel Yunes ostenta representación del Senado en París, mientras su padre, Yunes Linares, rindió protesta como su suplente en México

La licencia que solicitó el senador Miguel Ángel Yunes Márquez es irregular: viajó al extranjero ostentando la representación del Senado mientras que su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, rindió protesta el martes como su suplente, según la legisladora panista Laura Esquivel.

TE PUEDE INTERESAR: Senado aprueba reforma para reducir ‘pensiones doradas’ a servidores públicos

El morenista Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda, solicitó licencia del 9 al 16 de marzo para participar en una reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE del 11 al 13. Incluso, aparece en una foto.

“¿Qué hace Miguel Ángel Yunes hijo acreditado como senador en un evento en París y su papá aquí en el Senado ocupando su escaño? Si Miguel Ángel Yunes padre es senador, Miguel hijo no lo es; es senador con licencia y no puede representar al Senado en ningún evento”, advirtió la panista en su cuenta de X.

La presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, dijo que Yunes Márquez había viajado “a título personal”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Senadores

Localizaciones


París

Personajes


Miguel Ángel Yunes Linares
Miguel Ángel Yunes Márquez

Organizaciones


SCJN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
NosotrAs: En Saltillo no marchamos con la policía

NosotrAs: En Saltillo no marchamos con la policía

Autoridades investigan feminicidio y homicidio tras el asesinato de dos menores en Ángel Albino Corzo, Chiapas; su tío, Damián “N”, fue detenido R

Detienen a joven acusado de matar a sus sobrinos en Chiapas; Fiscalía investiga feminicidio y homicidio calificado
true

Oposición: dos melodías de la misma orquesta
Historia. La producción recorrió distintos restaurantes de Saltillo para contar las historias detrás de sus platillos y creadores.

‘Voces Gastronómicas’: la docuserie de Vanguardia que explora las historias detrás de los sabores de Saltillo
Fiesta. Nuestro corresponsal Fabián Waintal desvela los detalles a tan sólo días de que se realice la esperada fiesta que celebra y reconoce a lo mejor del cine en el último año.

Todo listo para los Oscar: estrellas, polémicas y novedades rumbo a la gran gala
Conocidos también como efímeras o cachipollas, estos insectos, cercanos a las libélulas, tienen una vida adulta extremadamente corta, a veces de menos de 24 horas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

¡Vivir un día! Este insecto vive tan solo 24 horas... y otros 9 animales con vidas increíblemente cortas
Los depósitos se realizan de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario.

Pensión Bienestar marzo 2026: fecha del último pago