Senado aprueba reforma para reducir ‘pensiones doradas’ a servidores públicos

La iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para reducir las pensiones “doradas” a 6 mil 297 exservidores públicos fue aprobada de forma unánime en el Senado de la República. Legisladores reducir hasta en un 80% las pensiones a extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banco de México (Banxico) y otros organismos del sector público. Con 116 votos a favor se aprobó en lo general y 109 votos a favor, así como seis abstebciones, en lo particular, los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de montos de pensiones y jubilaciones con recursos públicos. El propósito de la reforma es topar en 70 mil pesos mensiales la pensión a extrabajadores de alto mando, través de la reforma de artículo 127 de la Constitución en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza reforma para recortar ‘pensiones doradas’: comisiones del Senado la aprueban y va al Pleno El núcleo de la reforma establece que las jubilaciones y pensiones en entidades públicas no podrán superar el 50% de la remuneracón neta mensual de la persona titular del Ejecutivo Federal. Es decir, el sueldo presidencial en 2025 en de 133 mil 916 pesos netos mensuales, fijando hast 70 mil pesos. Está dirigida a eliminar las pensiones consideradas “exorbitantes” de más de 100 mil pesos en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo. La iniciativa presidencial fue respaldada por unanimidad por todas las fracciones parlamentarias que reconocieron que existen excesos y privilegios de personas que tienen pensiones en Luz y Fuerza, CFE y Pemex con percepciones de entre 200 mil y un millón de pesos. La implementación de esta medida, el gobierno federal estima un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos, actualmente destinados a exfuncionarios con pensiones millonarias provenientes de organismos como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Banobras, Pemex y Nacional Financiera.

TE PUEDE INTERESAR: Van contra ‘pensiones doradas’: Senado alista debate para topar jubilaciones de exfuncionarios ¿PARA QUIEN APLICARÁ EL FIN DE LAS ‘PENSIONES DORADAS’? Esta medida aplicará para el personal de confianza a cargo de organismos descentralizados como: Empresas públicas del Estado; sociedades nacionales de crédito; empresas de participación estatal mayoritaria; fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales; todos del Gobierno Federal; organismos descentralizados; empresas de participación estatal o municipal mayoritaria; así como, empresas y fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios. Sin embargo, la aprobación del fin de las pensiones doradas no aplicará para personal de las Fuerzas Armadas, trabajadores bajo contratos colectivos o pertenencientes a sindicatos y jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de aportaciones voluntarias. Por lo que todas las jubilaciones o pensiones que se otorgaron con anterioridad a la entrada en vigor del derecho deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las vigentes. TE PUEDE INTERESAR: Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada Ahora el dictamen pasará a la Cámara de Diputados para su analisis, discusión y votación, aunque primero pasará a comisiones y posteriormente en el Pleno. Luego pasará a los congresos estatales -necesitando al menos 17 de los 32-, ya que es una reforma constitucional. Posteriormente se realiza la declaratoria de constitucionalidad y se enviará al Ejecutivo para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), momento en que entrará en vigor.

Publicidad