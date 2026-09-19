Exhiben fallas de FGR tras decomiso de combustible

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Exhiben fallas de FGR tras decomiso de combustible
    Grupo SIMSA sostiene que la operación de la planta de almacenamiento tiene todo en regla. TOMADA DE REDES

Hasta ahora no se ha podido acreditar la ilegalidad del hidrocarburo incautado ni la responsabilidad de supuestos delincuentes

Lo que se anunció como un “golpe histórico” en el decomiso de huachicol en la planta de almacenamiento de Grupo SIMSA resultó en una colección de fallas de la FGR y la policía estatal de Guanajuato, y hasta anoche no había podido acreditarse la ilegalidad del combustible ni la responsabilidad de supuestos delincuentes.

SIMSA aseguró que la terminal de almacenamiento de combustibles en San José Iturbide, Guanajuato, cuenta con los permisos correspondientes y que la empresa no es dueña de los productos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-megadecomiso-dice-simsa-trabajar-en-regla-y-niega-ser-duena-de-combustible-CN23590222

Las autoridades federales y estatales reportaron el jueves 17 la incautación de 59 millones de litros de “presunto hidrocarburo” y el aseguramiento de diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentos de la empresa SIMSA.

Conforme a los reportes oficiales, la acción, encabezada por el fiscal federal de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera, se logró tras un cateo autorizado por un Juez federal.

Pero ni la FGR ni el Gobierno de Guanajuato informaron que el operativo había ocurrido el 4 de septiembre --no el jueves 17--, y que la planta cateada no fue clausurada. Desde el 10 de septiembre retomó actividades normales.

Tampoco se dijo que el combustible permaneció en los tanques de SIMSA y que las instalaciones no fueron selladas, como ocurre en otras acciones de la FGR. El anunciado “golpe histórico” no tuvo detenidos.

”Gas Natural del Noreste (SIMSA) presta un servicio consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, las cuales a su vez son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía y acreditan ante la empresa la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de sus productos.

”La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada por las autoridades federales, estatales y municipales”, manifestó la compañía.

Además, puso a disposición de la FGR la documentación que acredita la legalidad de su operación y relación comercial con las usuarias de la terminal.

Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, especializada en energía, señaló que las autoridades federales y estatales se equivocaron en el operativo.

”La autoridad llegó a pedir los permisos de importación del combustible, pero SIMSA está en posesión, no en propiedad, de lo que almacena. La importación la hacen Pemex, ExxonMobil, Ferromex y Kansas City, que son los clientes de SIMSA”, dijo.

”Se puede rastrear desde qué refinería se importó el combustible que llega a esta terminal, y si alguien se quiere colgar de supuestas discrepancias o mermas, pues que revise en las garitas, no en la terminal. Así que si alguien se equivocó es el Ejército y la Guardia Nacional en la frontera”, consideró.

La terminal de SIMSA es la instalación de almacenamiento y distribución más importante del Bajío y cuenta con una con capacidad de 630 mil barriles, equivalentes a cerca de 100 millones de litros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Coahuila también está en el top 10 de reportes sobre personas consumiendo drogas en las calles.

Crecen 7% incidentes de consumidores de drogas alterando orden en calles de Coahuila
De acuerdo con el funcionario, México continúa siendo el sitio de fabricación de la RAM Heavy-Duty.

Stellantis mantiene operaciones en Coahuila: Secretaría de Economía
Cuestión de tiempo para Rocha

Cuestión de tiempo para Rocha
true

Asesinos rusos en México

Sheinbaum aseguró que el almirante retirado Rafael Ojeda no está escondido ni se ha negado a declarar en el caso relacionado con una investigación por contrabando de combustible.

Sheinbaum defiende al almirante Rafael Ojeda... ‘Ni está escondido, ni se ha negado a declarar’
Eduardo Isaac “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la estudiante Karla Margarita en Jalisco.

Detienen a presunto feminicida de Karla Margarita, estudiante de Medicina desaparecida en Jalisco
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Este nuevo descanso largo está marcado por una sesión de CTE, por la que alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases; seguirá por una suspensión de las labores docentes.

¡Cuatro días sin clases ! ¿Cuándo es el próximo megapuente confirma do por la SEP en octubre?