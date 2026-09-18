Tras megadecomiso, dice SIMSA trabajar en regla y niega ser dueña de combustible

Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó de un decomiso histórico por presunto huachicol de 59 millones de litros de esa terminal de almacenamiento.

La empresa SIMSA aseguró que la terminal de almacenamiento de combustibles en el municipio de San José Iturbide cuenta con el permiso correspondiente y que no es dueña del producto.

“Gas Natural del Noreste (dueña de SIMSA) presta un servicio de utilidad pública consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, las cuales a su vez son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y acreditan ante la empresa la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de sus productos.

“La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales”, informó la compañía en un comunicado.

Agregó que ha puesto a disposición de las autoridades competentes la información y la documentación que acreditan la legalidad de su operación y la relación comercial con las empresas usuarias de la terminal.

Aseguró que espera que la revisión de la documentación corrobore que la operación de la terminal de almacenamiento y el producto de sus clientes se encuentran completamente en regla.

Finalmente, añadió que Pemex almacenó su primera importación de diesel vía ferroviaria en 2017 en esta terminal y en 2019 fue clave para abatir el desabasto de gasolinas en cinco estados de la República