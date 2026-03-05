¿Existe justicia real en México?... Ex reo asegura que Fofo Márquez tiene videojuegos y acceso a redes sociales en prisión

Un nuevo testimonio difundido en redes sociales volvió a colocar en el debate público el caso del influencer Rodolfo Márquez, conocido popularmente como Fofo Márquez, quien cumple una condena de 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El relato fue publicado en TikTok por un exrecluso identificado como “El rey del fardo”, quien asegura haber coincidido con el influencer dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, mejor conocido como penal de Barrientos.

De acuerdo con su testimonio, la presencia del creador de contenido llamó la atención entre los internos desde los primeros días, debido a ciertas condiciones que parecían inusuales dentro del entorno penitenciario. TE PUEDE INTERESAR: Confirman sentencia a ‘Fofo’ Márquez: 17 años y 6 meses en prisión por tentativa de feminicidio Aunque el testigo aclaró que nunca tuvo trato directo con Márquez, explicó que pudo observar algunos detalles de su estancia durante el periodo en que compartieron el mismo centro de reclusión. LOS PRESUNTOS PRIVILEGIOS DENTRO DEL PENAL Uno de los aspectos que más sorprendió a los internos, según el relato, fue ver al influencer portando objetos que normalmente están restringidos dentro de los centros penitenciarios, como dispositivos electrónicos. El exrecluso afirmó haber visto a Fofo Márquez caminando en una zona conocida como “Las Marraneras” mientras llevaba un control de Xbox y otros artículos personales. “La neta, estaba en Las Marraneras. La primera vez que lo vi iba caminando sobre el kilómetro y ese morro salió con su control de Xbox... y nos quedamos de: ‘¿Qué pedo?’”, narró en el video que circula en redes. El testimonio sugiere que la presencia de una consola de videojuegos generó sorpresa entre los reclusos, ya que el uso de dispositivos electrónicos y sistemas de comunicación suele estar limitado por reglamentos penitenciarios. PUBLICACIONES EN REDES DESDE LA CÁRCEL Otro de los puntos mencionados por el exinterno es que, según su versión, el influencer habría logrado publicar contenido en redes sociales desde el interior del penal, algo que despertó inquietudes entre la población carcelaria. De acuerdo con el testimonio, la situación habría provocado la intervención de las autoridades penitenciarias.

“Empezó a subir contenido a redes y cosas que no debía, y lo sacaron de ahí. Lo subieron a vivir a las íntimas, resguardado, sin que nadie lo viera”, relató el exrecluso. Según su versión, después de ese episodio el influencer habría sido trasladado a un área con mayor resguardo, donde permanecía separado del resto de los internos. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han emitido una postura pública específica sobre las afirmaciones difundidas en redes. EL CASO JUDICIAL QUE LLEVÓ A SU CONDENA La condena contra Fofo Márquez se originó tras un incidente ocurrido en febrero de 2024, cuando fue detenido después de agredir físicamente a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial. Las investigaciones incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios y pruebas periciales, elementos que fueron considerados clave para sustentar la acusación por feminicidio en grado de tentativa. El proceso judicial concluyó en enero de 2025 con una sentencia de 17 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa, la reparación del daño a la víctima y la obligación de recibir tratamiento psicológico con perspectiva de género. Los recursos legales presentados por la defensa fueron revisados posteriormente en mayo de 2025, pero la condena fue ratificada por las autoridades judiciales. DATOS CURIOSOS DEL CASO • El video del exrecluso fue publicado en TikTok y rápidamente acumuló miles de visualizaciones. • El penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, es uno de los centros penitenciarios más conocidos del Estado de México. • El caso de Fofo Márquez se volvió mediático desde el inicio debido a su popularidad previa en redes sociales. • La sentencia incluye no solo prisión, sino también reparación del daño y tratamiento psicológico obligatorio. TE PUEDE INTERESAR: ‘No es feminicidio’ Asegura abogado que ‘El Fofo’ Márquez podría recuperar su libertad El testimonio viral ha reabierto la conversación pública sobre las condiciones dentro de las cárceles mexicanas, especialmente cuando se trata de personajes conocidos cuya presencia genera atención dentro y fuera del sistema penitenciario.

