Exnotario de Veracruz recibe sentencia por fraude y venta irregular de terrenos
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El ex titular de la Notaría Pública número 21 de Fortín de las Flores fue condenado por diversos delitos relacionados con la venta irregular de terrenos en Veracruz.
Un exnotario público de Veracruz fue sentenciado a 14 años y 6 meses de prisión, luego de ser declarado responsable de diversos delitos relacionados con operaciones inmobiliarias realizadas de manera irregular.
El condenado, identificado como José “N”, se desempeñaba como titular de la Notaría Pública número 21 de Fortín de las Flores cuando ocurrieron los hechos por los que fue procesado.
La resolución fue emitida por un Juez de Control, quien además determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos como parte de la sentencia.
¿DE QUÉ DELITOS FUE ACUSADO?
El exfedatario fue señalado por los delitos de fraude genérico, fraude específico, fraccionamiento indebido, compraventa indebida y delitos contra la fe pública.
Las acusaciones están relacionadas con hechos registrados en el municipio de Atzacan, Veracruz, donde habría participado en la comercialización de lotes que no contaban con las autorizaciones y permisos requeridos.
De acuerdo con las investigaciones, también habría ofrecido a compradores la posibilidad de escriturar los terrenos adquiridos, pese a que no contaba con la documentación necesaria para llevar a cabo ese procedimiento.
CASO VINCULADO A DENUNCIAS INMOBILIARIAS
La detención del exnotario ocurrió en un contexto de múltiples denuncias relacionadas con presuntos despojos y operaciones irregulares de propiedades en diferentes regiones de Veracruz.
En meses recientes se han señalado públicamente casos relacionados con terrenos, ranchos y viviendas, en los que se ha denunciado la posible participación de particulares, abogados, fedatarios y funcionarios.
Las denuncias también llevaron a autoridades estatales a intervenir algunas notarías de Veracruz, particularmente después de que se reportaran presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con propiedades.
¿QUÉ DETERMINÓ EL JUEZ?
Tras el proceso judicial, el Juez de Control dictó sentencia condenatoria de 14 años y 6 meses de prisión contra José “N”.
Además de la pena de cárcel, la resolución contempla la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
El caso forma parte de las investigaciones y procesos derivados de denuncias por operaciones inmobiliarias presuntamente realizadas fuera del marco legal en distintas zonas de Veracruz.