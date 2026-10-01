Exnotario de Veracruz recibe sentencia por fraude y venta irregular de terrenos

Un exnotario público de Veracruz fue sentenciado a 14 años y 6 meses de prisión, luego de ser declarado responsable de diversos delitos relacionados con operaciones inmobiliarias realizadas de manera irregular.

El condenado, identificado como José “N”, se desempeñaba como titular de la Notaría Pública número 21 de Fortín de las Flores cuando ocurrieron los hechos por los que fue procesado.

La resolución fue emitida por un Juez de Control, quien además determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos como parte de la sentencia.

¿DE QUÉ DELITOS FUE ACUSADO?

El exfedatario fue señalado por los delitos de fraude genérico, fraude específico, fraccionamiento indebido, compraventa indebida y delitos contra la fe pública.

Las acusaciones están relacionadas con hechos registrados en el municipio de Atzacan, Veracruz, donde habría participado en la comercialización de lotes que no contaban con las autorizaciones y permisos requeridos.

De acuerdo con las investigaciones, también habría ofrecido a compradores la posibilidad de escriturar los terrenos adquiridos, pese a que no contaba con la documentación necesaria para llevar a cabo ese procedimiento.