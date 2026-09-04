Vinculan a proceso a tres directivos de academia militarizada en Sayula, Jalisco, por presunto maltrato infantil

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    Vinculan a proceso a tres directivos de academia militarizada en Sayula, Jalisco, por presunto maltrato infantil
    Fiscalía del Estado cateó y clausuró la escuela en Sayula donde se localizaron a 24 estudiantes. Cortesía

Se les acusa de someter a ejercicios físicos y otras actividades disciplinarias a un niño y a un adolescente que fueron puestos bajo su custodia

GUADALAJARA, JAL.- Por el delito de maltrato psicológico infantil, tres directivos de una escuela militarizada en Sayula fueron vinculados a proceso y tendrán que cumplir con ciertos requisitos para continuar en libertad.

Teresa de Jesús “N” y Fernando “N” eran directores de la Academia Militarizada, mientras que José Martín “N” era oficial.

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Se les acusó de someter a ejercicios físicos y otras actividades disciplinarias a un niño y a un adolescente que fueron puestos bajo su custodia en febrero de 2025.

SE PIDIÓ A LOS DIRECTIVOS COMPARECER ANTE UN JUEZ

Presuntamente sometían a los niños a ejercicios físicos y a actividades disciplinarias durante la noche y madrugada de algunos días de febrero y junio.

Además los humillaban y los descalificaban. Incluso amenazaron a uno de ellos para que no le dijera a su familia lo que estaba viviendo dentro de la escuela.

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Luego de iniciar las investigaciones, se pidió que los directivos comparecieran ante un juez quien los vinculó a proceso por dos años en los que tendrán que acudir a firmar periódicamente, tienen prohibido acercarse a las víctimas o salir del estado.

La Fiscalía también cateó la escuela en Sayula y se localizaron a 24 estudiantes. Había 3 niños, 16 adolescentes y cinco adultos quienes fueron resguardados por las autoridades para luego ser entregados a sus familiares. Se clausuró el plantel.

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