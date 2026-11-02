Explosión de pirotecnia en panteón de Xilitla, SLP, deja 5 heridos (VIDEO)

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    Explosión de pirotecnia en panteón de Xilitla, SLP, deja 5 heridos (VIDEO)
    Carro de pirotecnia en panteón de Xilitla, San Luis Potosí. X

Entre las víctimas hay tres menores de edad; ocurrió durante los festejos del Día de Muertos

Una explosión de pirotecnia dejó cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, durante la tarde de este lunes 2 de noviembre en las afueras del cementerio municipal de Xilitla, San Luis Potosí.

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El estallido ocurrió en un puesto de venta de cohetes instalado con motivo de las celebraciones tradicionales del Día de Muertos. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó por el mal manejo del material pirotécnico, lo que desencadenó una reacción en cadena en el lugar.

SE ENCUENTRAN ESTABLES

Las cinco personas heridas se encuentran estables y reciben atención médica en hospitales cercanos, según confirmó el Ayuntamiento de Xilitla. Equipos de Protección Civil y cuerpos de rescate acudieron a la zona para controlar la emergencia y acordonar el sitio.

El Ayuntamiento suspendió el Festival de Globos de Cantoya como medida preventiva para evitar más riesgos y resguardar la seguridad de los asistentes durante las festividades locales.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y revisar los permisos de venta de pirotecnia en el municipio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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