Explosión de pirotecnia en panteón de Xilitla, SLP, deja 5 heridos (VIDEO)

Una explosión de pirotecnia dejó cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, durante la tarde de este lunes 2 de noviembre en las afueras del cementerio municipal de Xilitla, San Luis Potosí.

El estallido ocurrió en un puesto de venta de cohetes instalado con motivo de las celebraciones tradicionales del Día de Muertos. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó por el mal manejo del material pirotécnico, lo que desencadenó una reacción en cadena en el lugar.

SE ENCUENTRAN ESTABLES

Las cinco personas heridas se encuentran estables y reciben atención médica en hospitales cercanos, según confirmó el Ayuntamiento de Xilitla. Equipos de Protección Civil y cuerpos de rescate acudieron a la zona para controlar la emergencia y acordonar el sitio.

El Ayuntamiento suspendió el Festival de Globos de Cantoya como medida preventiva para evitar más riesgos y resguardar la seguridad de los asistentes durante las festividades locales.