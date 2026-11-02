Rodadas del Terror en CDMX: remiten más de 700 motos durante operativos

Las Rodadas del Terror 2026 dejaron un saldo de 762 motocicletas y un vehículo tipo Razer remitidos a depósitos vehiculares en la Ciudad de México, como resultado de los operativos desplegados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.

Los dispositivos se instalaron en distintos puntos de la capital para supervisar las concentraciones de motociclistas, vigilar sus recorridos y verificar que los conductores cumplieran con el Reglamento de Tránsito.

De acuerdo con la dependencia, las acciones también buscaron prevenir accidentes y reducir los riesgos para quienes participaron en las rodadas, así como para peatones y otros usuarios de las vialidades.

¿CUÁNTAS MOTOCICLETAS FUERON REMITIDAS POR DÍA?

El operativo se mantuvo durante tres días, con cifras de remisiones que superaron las 240 motocicletas en cada jornada.

El 30 de octubre, las autoridades enviaron 246 motocicletas a depósitos vehiculares. Para el 31 de octubre, la cifra aumentó a 268 unidades, además de un vehículo tipo Razer.

Finalmente, el 1 de noviembre se reportaron otras 248 motocicletas remitidas.

En total, la SSC contabilizó 762 motocicletas y un vehículo todoterreno durante los tres días de vigilancia.