Rodadas del Terror en CDMX: remiten más de 700 motos durante operativos

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    Rodadas del Terror en CDMX: remiten más de 700 motos durante operativos
    Las Rodadas del Terror 2026 dejaron un saldo de 762 motocicletas y un vehículo tipo Razer remitidos a depósitos vehiculares en la Ciudad de México. FOTO: FACEBOOK

La SSC envió 762 motocicletas y un vehículo tipo Razer a depósitos vehiculares entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, durante los dispositivos de vigilancia por las Rodadas del Terror 2026.

Las Rodadas del Terror 2026 dejaron un saldo de 762 motocicletas y un vehículo tipo Razer remitidos a depósitos vehiculares en la Ciudad de México, como resultado de los operativos desplegados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.

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Los dispositivos se instalaron en distintos puntos de la capital para supervisar las concentraciones de motociclistas, vigilar sus recorridos y verificar que los conductores cumplieran con el Reglamento de Tránsito.

De acuerdo con la dependencia, las acciones también buscaron prevenir accidentes y reducir los riesgos para quienes participaron en las rodadas, así como para peatones y otros usuarios de las vialidades.

¿CUÁNTAS MOTOCICLETAS FUERON REMITIDAS POR DÍA?

El operativo se mantuvo durante tres días, con cifras de remisiones que superaron las 240 motocicletas en cada jornada.

El 30 de octubre, las autoridades enviaron 246 motocicletas a depósitos vehiculares. Para el 31 de octubre, la cifra aumentó a 268 unidades, además de un vehículo tipo Razer.

Finalmente, el 1 de noviembre se reportaron otras 248 motocicletas remitidas.

En total, la SSC contabilizó 762 motocicletas y un vehículo todoterreno durante los tres días de vigilancia.

$!Los dispositivos se instalaron en distintos puntos de la capital para supervisar las concentraciones de motociclistas.
Los dispositivos se instalaron en distintos puntos de la capital para supervisar las concentraciones de motociclistas. FOTO: N+

SSC SUPERVISÓ CASCOS, PLACAS Y REGLAMENTO DE TRÁNSITO

Los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron revisiones para verificar que los motociclistas utilizaran casco y equipo de protección, además de comprobar que las unidades portaran sus placas de circulación.

Las autoridades también vigilaron el cumplimiento de las disposiciones viales durante los recorridos y las concentraciones relacionadas con las Rodadas del Terror.

Estas revisiones formaron parte de las medidas para detectar irregularidades y evitar que las actividades pusieran en peligro a los participantes o a otras personas.

¿QUÉ CONDUCTAS BUSCÓ EVITAR EL OPERATIVO?

La SSC señaló que los dispositivos estuvieron enfocados en prevenir distintas conductas de riesgo, entre ellas el exceso de velocidad, la circulación en sentido contrario, la invasión de carriles confinados y las maniobras temerarias.

Otro de los objetivos fue evitar que las motocicletas obstruyeran banquetas, cruces peatonales, accesos y vialidades.

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La dependencia destacó que estas acciones buscaban mantener el orden vial y proteger la integridad de la ciudadanía durante las concentraciones.

Las Rodadas del Terror suelen reunir a motociclistas durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos. En esta ocasión, los operativos de la SSC se extendieron hasta el 1 de noviembre, con revisiones dirigidas a garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito en la Ciudad de México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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