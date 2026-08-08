Falla eléctrica causa incendio que deja tres lesionados en NL

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México
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    Falla eléctrica causa incendio que deja tres lesionados en NL
    Una falla eléctrica provocó un incendio en una vivienda de Monterrey, donde tres personas resultaron lesionadas; una mujer fue trasladada al IMSS. Fotos: cortesía

Los hechos se registraron en una vivienda de la colonia San Ángel en el municipio de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Una falla eléctrica en un domicilio ocasionó un incendio que dejó un saldo de tres personas lesionadas, en Monterrey.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle Río Grande en la colonia San Ángel, Fomerrey 78, en la capital de este estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescatan-en-nuevo-leon-a-16-perros-chihuahua-que-habitaban-en-condiciones-insalubres-IH22700855
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Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León que trabajaron en conjunto con elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil Monterrey, que se encargaron de controlar el fuego registrado en la planta baja del domicilio.

Al arribo del personal, dos heridos ya se habían trasladado por sus propios medios para recibir atención médica, por lo que solo se tomó el nombre de Blanca Leticia Esquivel, de 37 años, quien presentaba quemaduras de primer grado en la mayoría de su cuerpo, por lo que fue llevada a la Clínica 6 del IMSS para su atención médica por personal de la Cruz Roja.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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