$!Falla eléctrica causa incendio que deja tres lesionados en NL

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle Río Grande en la colonia San Ángel, Fomerrey 78, en la capital de este estado.

Monterrey, Nuevo León.- Una falla eléctrica en un domicilio ocasionó un incendio que dejó un saldo de tres personas lesionadas, en Monterrey.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León que trabajaron en conjunto con elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil Monterrey, que se encargaron de controlar el fuego registrado en la planta baja del domicilio.

Al arribo del personal, dos heridos ya se habían trasladado por sus propios medios para recibir atención médica, por lo que solo se tomó el nombre de Blanca Leticia Esquivel, de 37 años, quien presentaba quemaduras de primer grado en la mayoría de su cuerpo, por lo que fue llevada a la Clínica 6 del IMSS para su atención médica por personal de la Cruz Roja.