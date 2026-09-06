Fallece Sara Mendiola, abogada y defensora de la libertad de prensa en México

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    Fallece Sara Mendiola, abogada y defensora de la libertad de prensa en México
    La abogada fue una ferviente defensora de los derechos humanos y de la seguridad de los periodistas en México. CAPTURA DE PANTALLA

Brindó asesoría jurídica a periodistas y sociedad civil para la defensa de los derechos humanos; colaboró con la Alianza de Medios MX, el Centro Prodh, Artículo 19, entre otros

La abogada Sara Mendiola Landeros falleció este sábado pasado a los 41 años de edad, dejando una relevante trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la protección del periodismo en México.

Su trabajo se enfocó en el acompañamiento legal a comunicadores y defensores en situación de riesgo, así como en el combate a la impunidad en crímenes contra la prensa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/periodistas-bajo-fuegos-cruzados-MC23309984

Mendiola estudió Derecho y se especializó en derecho penal acusatorio y derechos humanos.

En 2017 asumió la dirección ejecutiva de Propuesta Cívica, agrupación fundada en 2011 con el objetivo de promover y defender la libertad de expresión.

Desde dicha organización, Mendiola lideró la asistencia jurídica en casos de agresiones, desplazamientos, desapariciones y asesinatos de periodistas, abarcando también el apoyo a sus familias.

Entre sus últimos trabajos destacó la investigación sobre los crímenes cometidos contra la prensa en Veracruz durante la administración de Javier Duarte. En agosto de 2026 impulsó la presentación del informe Prohibido investigar.

En este documentó se hizo énfasis en crímenes contra periodistas en Veracruz, documentando la impunidad sistemática en los casos ocurridos entre 2010 y 2016.

Además de la litigación y el análisis, Mendiola participó activamente en foros de discusión pública. En noviembre de 2023 formó parte del Coloquio Internacional “Periodismo, Libertad y Democracia”, realizado en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México y organizado por La Silla Rota y la Alianza de Medios MX.

En el panel “Violencia y acoso contra periodistas. Diagnóstico y estrategias de defensa”, donde compartió espacio con Leopoldo Maldonado (entonces director de Artículo 19 en México), abordó la evolución de las agresiones hacia la prensa, visibilizando herramientas de intimidación como el ciberespionaje, las amenazas digitales y el uso de procesos legales por daño moral.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rsf-y-medios-de-mexico-interpelan-a-las-autoridades-ante-violencia-contra-periodistas-KH23061597

Tras confirmarse su fallecimiento el 5 de septiembre de 2026, diversas agrupaciones e instituciones emitieron pronunciamientos de reconocimiento a su labor.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) resaltó el trabajo conjunto en casos clave de protección.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Artículo 19 y el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) coincidieron en destacar su contribución esencial en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia vinculadas al ejercicio periodístico en territorio mexicano.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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