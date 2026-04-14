$!Familia Michoacana estaría detrás de la desaparición del alcalde de Taxco y su padre: Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, fueron localizados con vida tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales. Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que el caso está siendo investigado y que el grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana podría estar relacionado con la desaparición.

DESAPARICIÓN OCURRIÓ DESDE EL SÁBADO 11 DE ABRIL; VEHÍCULO FUE INTERCEPTADO POR GRUPO CRIMINAL De acuerdo con el informe oficial, el padre del edil fue privado de la libertad el 11 de abril, luego de ser interceptado en el municipio de Taxco. Un día después, el 12 de abril, fue localizado su vehículo sin que se tuviera información sobre su paradero. Posteriormente, el alcalde también fue reportado como no localizado, lo que derivó en el despliegue de un operativo de búsqueda intensivo en coordinación con autoridades estatales y federales. “El papá se había reportado el 11 de abril, luego fue interceptado en Taxco. El día 12 de abril se encuentra el vehículo... el presidente municipal de Taxco también se reporta como no localizado... finalmente se localizan a las dos personas con vida”, explicó García Harfuch.

ORGANIZACIONES TRABAJARON DE MANERA COORDINADA PARA LOCALIZAR A ALCALDE Y PADRE Las labores de búsqueda incluyeron personal en tierra, apoyo aéreo y acciones de inteligencia que permitieron identificar posibles rutas de escape hacia el Estado de México. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, así como autoridades de Guerrero y del Estado de México. “Ambos fueron ubicados y protegidos por la Secretaría de Seguridad del Estado de México”, confirmó el secretario. Las dos personas fueron localizadas en el municipio de Zacualpan, al sur del Estado de México, y posteriormente trasladadas vía aérea a Iguala para recibir valoración médica y psicológica por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

INVESTIGACIÓN SOBRE SECUESTRO CONTINÚA EN CURSO ; INVESTIGAN NEXOS CON EL NARCO El titular de Seguridad indicó que las investigaciones continúan para dar con los responsables de la privación de la libertad y esclarecer los hechos. Asimismo, confirmó que existen señalamientos previos en contra del alcalde, los cuales también forman parte de las indagatorias. “Hubo dos mantas que salieron en su contra, pero eso está en investigación”, señaló. Las autoridades federales indicaron que los operativos para ubicar y detener a los presuntos responsables permanecen activos en Guerrero y el Estado de México, en coordinación con distintas corporaciones de seguridad.

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