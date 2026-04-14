Asegura Sheinbaum que la GN ‘está haciendo un gran trabajo’ en la seguridad de las carreteras

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 14 abril 2026
    Asegura Sheinbaum que la GN ‘está haciendo un gran trabajo’ en la seguridad de las carreteras
    Este despliegue forma parte de un plan orientado a reducir al mínimo los robos en carreteras. CAPTURA DE PANTALLA

Subrayan que existe coordinación permanente con las cámaras del sector, con el objetivo de mantener comunicación directa a través de las estructuras territoriales y estatales de seguridad

A pesar de las reiteradas quejas del sector del autotransporte por los asaltos en carreteras —uno de los principales motivos de sus recientes protestas en distintos puntos del país— la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la vigilancia en estas vías es responsabilidad de la Guardia Nacional, institución que, afirmó, “está realizando un gran trabajo”.

En la conferencia matutina, al abordar el tema, el comandante de la corporación, Guillermo Briseño, explicó que se desplegó una estrategia a nivel nacional para proteger los más de 50 mil kilómetros de carreteras federales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-gobierno-de-sheinbaum-que-homicidios-han-bajado-41-en-18-meses-HC20000722

Detalló que el operativo se concentra especialmente en tramos con mayor incidencia delictiva, ubicados en estados como Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, donde participan más de 20 mil elementos.

Según el mando, este despliegue forma parte de un plan orientado a reducir al mínimo los robos en carreteras, y aseguró que en los últimos meses se ha observado una disminución en estos delitos.

Asimismo, hizo un llamado a los transportistas a denunciar formalmente cualquier incidente, al señalar que la colaboración con el gremio ha permitido recuperar unidades robadas y reforzar la prevención en zonas críticas.

Finalmente, subrayó que existe coordinación permanente con las cámaras del sector, con el objetivo de mantener comunicación directa a través de las estructuras territoriales y estatales de seguridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Guardia Nacional

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
La cruzada trumpista

La cruzada trumpista
true

Aplaudo a León XIV: Enfrenta Papa al nefasto Trump
Estados Unidos sancionó a operadores y empresas ligadas al Cártel del Noreste por presunto lavado y tráfico en la frontera.

Estados Unidos sanciona a casinos y operadores mexicanos del CDN por lavado de dinero y tráfico en la frontera
“En México, el débil crecimiento económico en 2025 (...) la política monetaria restrictiva y los vientos en contra de las tensiones comerciales se espera que den lugar a una recuperación suave”, precisó el FMI.

FMI anticipa crecimiento del 1.6% de México en 2026 y alerta riesgos por T-MEC
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Nuevo Frente Frío 44 azotará a México con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
El precio de la tortilla en México registrará un aumento de hasta 4 pesos por kilo durante abril, impulsado por el encarecimiento del maíz y los costos de producción. El alza impactará de forma desigual en todo el país.

¿Por qué subirá el precio de la Tortilla hasta 4 pesos más?... en qué estados será más cara
Frankie Muniz y el elenco de Malcolm el de en medio visitan Venga la Alegría en México y sorprenden con una entrevista bien recibida.

¿Cómo le fue a ‘Malcolm el de en Medio’ en ‘Venga la Alegría’?... Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield en México
Netflix gana terreno en el deporte al adquirir derechos de la Concacaf en México. A partir de 2027, transmitirá la Copa Oro y la Nations League.

Netflix le pega a Televisa... transmitirá la Copa Oro y Nations League a partir de 2027