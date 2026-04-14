Asegura Sheinbaum que la GN ‘está haciendo un gran trabajo’ en la seguridad de las carreteras

A pesar de las reiteradas quejas del sector del autotransporte por los asaltos en carreteras —uno de los principales motivos de sus recientes protestas en distintos puntos del país— la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la vigilancia en estas vías es responsabilidad de la Guardia Nacional, institución que, afirmó, “está realizando un gran trabajo”. En la conferencia matutina, al abordar el tema, el comandante de la corporación, Guillermo Briseño, explicó que se desplegó una estrategia a nivel nacional para proteger los más de 50 mil kilómetros de carreteras federales.

Detalló que el operativo se concentra especialmente en tramos con mayor incidencia delictiva, ubicados en estados como Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, donde participan más de 20 mil elementos. Según el mando, este despliegue forma parte de un plan orientado a reducir al mínimo los robos en carreteras, y aseguró que en los últimos meses se ha observado una disminución en estos delitos.

Asimismo, hizo un llamado a los transportistas a denunciar formalmente cualquier incidente, al señalar que la colaboración con el gremio ha permitido recuperar unidades robadas y reforzar la prevención en zonas críticas. Finalmente, subrayó que existe coordinación permanente con las cámaras del sector, con el objetivo de mantener comunicación directa a través de las estructuras territoriales y estatales de seguridad.

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