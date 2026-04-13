Localizan con vida a alcalde de Taxco y su padre, tras ser reportados como desaparecidos

El alcalde de Taxco, Guerrero, el morenista Juan Andrés Vega Carranza fue privado de la libertad, mientras intentaba negociar la liberación de su padre, el director del hospital IMSS-Bienestar de ese municipio, Juan Vega Arredondo, quien también fue privado de la libertad días atrás. De acuerdo a distintas versiones, la madrugada de este lunes, el alcalde emprendió un operativo de búsqueda por su cuenta y fue citado al barrio de Casahuate, en la cabecera municipal de Taxco, para negociar la liberación de su padre.

Aunque también se presume que el edil fue acompañado por elementos de la Policía Municipal. El barrio de Casahuate es una salida hacia los municipios de Tetipac, Pilcaya, uno de los escondidos de la organización criminal, la Familia Michoacana, que desde hace casi una década opera con total libertad en Taxco. La versión indica que las personas con las que iba a negociar se llevaron al alcalde. El padre del alcalde fue privado de la libertad por un grupo armado la mañana del sábado 11 de abril cuando iba camino al hospital. La mañana del domingo fue localizado el vehículo del padre del alcalde abandonado en la comunidad de Acamixtla, zona que conecta con el estado de Morelos. Por lo que se concentraron recorridos de búsqueda en los municipios de Taxco, Tetipac y Pilcaya, a manos de fuerzas estatales y federales.

LOCALIZAN CON VIDA A ALCALDE Y SU PADRE: HARFUCH El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco, y su padre, el director del hospital IMSS-Bienestar de ese municipio, Juan Vega Arredondo, habían sido localizados con vida. Afirmó que gracias a la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la SSPC, en conjunto con las autoridades de Guerrero y Estado de México, se dio con el padre e hijo privados de la libertad en los últimos días y horas.

García Harfuch señaló que se encuentra a salvo al momento de ser localizados por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como se continuarán las operaciones para detener a los responsables, que implica el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros. “Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico , en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México (@SSPGro, @FGEGuerrero, @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex), fueron localizados por personal de @SS_Edomex el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril; ambos se encuentran a salvo. Se continuarán las operaciones para detener a los responsables”, escribió García Harfuch en X.

DESAPARICIÓN DE PADRE DE ALCALDE Integrantes de una célula criminal privaron de la libertad a Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza. Los hechos ocurrieron la mañana del sábado cuando el médico se desplazaba en su vehículo. De acuerdo con reportes, el doctor fue interceptado por hombres armados mientras circulaba en un automóvil Volkswagen Jetta color blanco sobre la carretera Taxco–Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos. Pese a que la desaparición se registró desde el sábado por la mañana, fue hasta la noche del domingo cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero emitió una ficha de búsqueda e informó sobre el inicio de una carpeta de investigación.

La dependencia señaló en un comunicado: “La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan ‘N’, en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero”.

Según información del sector salud local, Juan Vega Arredondo se dirigía a una reunión programada a las 11:00 horas del sábado, a la cual no llegó. Posteriormente, se perdió comunicación con él, lo que motivó que familiares y personal médico iniciaran su búsqueda. De acuerdo con la ficha de búsqueda, el médico tiene 68 años, mide 1.65 metros, es de tez morena clara, ojos café claro, cabello negro corto y ondulado. Como señas particulares, presenta un lunar en la barbilla del lado izquierdo y una cicatriz en la región abdominal.

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